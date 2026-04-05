Un violento siniestro vial se registró este miércoles por la mañana en la avenida Calchaquí, frente al Club Tiro Federal de la ciudad de Belén, en Catamarca.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de un automóvil Ford Fiesta perdió el control del vehículo e impactó contra una camioneta Renault Duster que se encontraba estacionada, la cual a su vez colisionó con otro rodado.

Belén: conductor alcoholizado chocó contra vehículos estacionados frente al Tiro Federal

Tras el hecho, efectivos policiales solicitaron la intervención de personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia al automovilista. La prueba arrojó un resultado positivo de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso y el siniestro dejó únicamente daños materiales.