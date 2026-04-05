Catamarca: secuestran 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia en El Portezuelo

Efectivos de las Divisiones Investigaciones e Inteligencia y Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía, secuestraron droga durante un operativo de control vehicular realizado en Catamarca.

El procedimiento tuvo lugar en el puesto caminero El Portezuelo, donde el personal trabajó de manera conjunta con Gendarmería Nacional. En ese contexto, los uniformados inspeccionaron un colectivo de larga distancia proveniente de Salta con destino a Mendoza.

Durante la requisa del interior del rodado, los agentes hallaron un bolso que contenía cuatro paquetes de formato irregular con un total de 4 kilogramos de marihuana.

La sustancia quedó en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal interviniente, desde donde se dispusieron las medidas judiciales correspondientes.