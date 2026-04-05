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Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Catamarca

La Policía de Catamarca difundió la búsqueda de Luna Delgado Justina, de 14 años, vista por última vez este 5 de abril por la mañana.

5 Abril de 2026 20.20

La Policía de Catamarca activó un operativo para dar con el paradero de Luna Delgado Justina, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez este sábado 5 de abril, alrededor de las 7:30.

De acuerdo con la información oficial, la joven presenta tez morena, cabello negro largo, contextura delgada y un lunar en el labio superior a la altura de la nariz, del lado derecho. Mide aproximadamente 1,70 metros.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra y roja con flores, remera negra, zapatillas blancas, pantalón jeans gris o jogging azul y llevaba una mochila de cuero negra.

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Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Catamarca

El pedido de localización fue emitido por la División Trata de Personas y áreas investigativas de la fuerza provincial. Ante cualquier información sobre su paradero, solicitan comunicarse de inmediato al 911 o a los teléfonos 3834 008879 (celular/WhatsApp) y 383 4437835 (fijo).

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Búsqueda Catamarca desaparecida

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