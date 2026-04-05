La Policía de Catamarca activó un operativo para dar con el paradero de Luna Delgado Justina, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez este sábado 5 de abril, alrededor de las 7:30.

De acuerdo con la información oficial, la joven presenta tez morena, cabello negro largo, contextura delgada y un lunar en el labio superior a la altura de la nariz, del lado derecho. Mide aproximadamente 1,70 metros.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra y roja con flores, remera negra, zapatillas blancas, pantalón jeans gris o jogging azul y llevaba una mochila de cuero negra.

Buscan intensamente a una adolescente desaparecida en Catamarca

El pedido de localización fue emitido por la División Trata de Personas y áreas investigativas de la fuerza provincial. Ante cualquier información sobre su paradero, solicitan comunicarse de inmediato al 911 o a los teléfonos 3834 008879 (celular/WhatsApp) y 383 4437835 (fijo).