Catamarca: motociclista alcoholizado se accidentó en Valle Chico

Un siniestro vial con daños materiales movilizó al personal de la Comisaría Décima Primera en el sur de la Capital, luego de que se registrara un incidente sobre la avenida Los Minerales, en inmediaciones al Puente N° 2 del complejo habitacional Valle Chico.

Hasta ese sector se trasladaron los numerarios policiales, quienes al arribar constataron la presencia de una motocicleta caída sobre la cinta asfáltica y la intervención de un joven conductor que había protagonizado el hecho.

El episodio se produjo en un punto de circulación habitual dentro del complejo, donde por causas que aún son materia de investigación el motociclista perdió el dominio del vehículo.

El conductor perdió el control y cayó sobre el asfalto

De acuerdo con la constatación realizada en el lugar, el protagonista del hecho fue un joven de apellido Melo, de 25 años, quien se desplazaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., de color negro. Por motivos que todavía no fueron determinados, el conductor perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica, generando un siniestro que, afortunadamente, solo dejó daños materiales.

La rápida presencia policial permitió ordenar la escena y verificar las circunstancias iniciales del episodio, al tiempo que se avanzó con las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo la pérdida de control.

Sospecha de ebriedad y test positivo

Mientras se desarrollaban las primeras tareas en el lugar, el personal policial advirtió que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad. Frente a esa situación, se dio inmediata intervención a efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes realizaron el correspondiente test de alcoholemia.

El examen confirmó la sospecha inicial: el resultado fue positivo. Ese dato cambió el eje del procedimiento, que pasó de la intervención por el siniestro vial a la aplicación del protocolo previsto para una presunta infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

La motocicleta quedó secuestrada

Una vez confirmado el resultado del test, el personal actuante procedió a labrar el acta de infracción correspondiente. Posteriormente, la Motomel Blitz 110 cc. fue remitida en calidad de secuestro a la dependencia policial, quedando a disposición de las actuaciones administrativas derivadas del procedimiento.

La medida se adoptó en función de la normativa vigente, que contempla sanciones específicas cuando se verifica conducción bajo efectos del alcohol.