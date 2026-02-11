Catamarca: detuvieron a un hombre acusado de agredir a su hija de 7 años

La Justicia ordenó la detención de un hombre acusado de agredir a su hija de 7 años durante un episodio ocurrido en el ámbito familiar mientras realizaban tareas escolares. Como consecuencia del hecho, la niña debió ser trasladada al Hospital de Niños Eva Perón para recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada, el hombre habría reaccionado ante dificultades de la menor para interpretar consignas escolares. En el centro de salud se constató que la niña padece una discapacidad.

La madre fue quien dio aviso a las autoridades médicas y policiales y manifestó que no sería la primera vez que se registran episodios de violencia. Según su testimonio, en un hecho anterior el acusado la habría tomado del cuello y le habría tapado la boca.

Tras la denuncia, intervino personal de la Comisaría Décimo Tercera bajo directivas judiciales. Asimismo, tomó intervención la Justicia Penal de Familia, que dispuso medidas de protección y asistencia tanto para la menor como para su madre. La causa continúa en etapa investigativa.