Bomberos sofocaron el incendio de un automóvil

Un importante despliegue de personal policial y de bomberos se llevó a cabo anoche en el sector sur de la ciudad Capital, luego de que se registrara el incendio de un automóvil que circulaba por una de las principales intersecciones de la zona.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió a las 20:20 horas, cuando efectivos de la Comisaría Segunda fueron alertados a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 sobre un foco ígneo que se estaría produciendo en un vehículo ubicado en la intersección de las avenidas Hipólito Irigoyen y Gobernador Rodríguez.

Tras recibir el requerimiento, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar señalado para verificar la situación y adoptar las medidas correspondientes ante la emergencia.

¿Dónde de originó el siniestro?

Una vez presentes en el lugar, los efectivos constataron que el incendio afectaba a un automóvil Fiat Siena, de color blanco. Según se informó, y por causas que son materia de investigación, el foco ígneo se habría originado en el motor del rodado.

Al momento del incidente, el vehículo era conducido por un hombre de 65 años de edad, quien se encontraba acompañado por una joven mujer de 23 años y una niña de 6 años.

La situación generó una inmediata intervención de los organismos de emergencia debido al riesgo que implica un incendio vehicular y a la presencia de ocupantes en el rodado al momento de producirse el siniestro.

Intervención de bomberos y control de las llamas

Frente a la magnitud del hecho, el personal policial solicitó rápidamente la presencia de efectivos especializados de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y de los Bomberos Voluntarios de la Capital.

Ambas dotaciones trabajaron de manera coordinada en el lugar realizando las tareas propias de su especialidad para contener el avance del fuego y extinguir las llamas que afectaban al automóvil.

El operativo permitió controlar la situación y evitar que el incendio se propagara o generara consecuencias de mayor gravedad. De acuerdo con la información suministrada, luego de las tareas desarrolladas por los equipos de emergencia, el foco ígneo fue sofocado con éxito.

Daños materiales y asistencia médica

Como resultado del siniestro, las llamas ocasionaron daños materiales parciales en el vehículo involucrado. Las actuaciones realizadas en el lugar permitieron establecer que no se registraron consecuencias mayores, aunque la situación requirió la asistencia de personal sanitario.

En ese contexto, el conductor del automóvil recibió atención por parte de profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes acudieron al lugar para evaluar su estado de salud y brindarle la asistencia correspondiente.

La presencia de los equipos sanitarios formó parte del protocolo de intervención dispuesto ante este tipo de emergencias, especialmente cuando existen personas involucradas en un hecho que podría representar riesgos para su integridad física.

Actuaciones judiciales e investigación de las causas

Mientras los organismos de emergencia desarrollaban las tareas operativas para controlar el incendio y asistir a los ocupantes del vehículo, también se activaron las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Por tal motivo, tomaron intervención Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, quienes llevaron adelante las diligencias de rigor destinadas a documentar lo sucedido y labrar las actuaciones pertinentes.

Las circunstancias que dieron origen al foco ígneo continúan siendo materia de investigación. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el incendio se habría iniciado en el motor del automóvil Fiat Siena, aunque serán las actuaciones correspondientes las que permitan determinar con precisión las causas del siniestro.