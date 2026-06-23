Bomberos sofocaron un incendio en un monoambiente: las pérdidas fueron totales

Un importante despliegue de fuerzas de seguridad, personal especializado en incendios y profesionales de la salud tuvo lugar en el sur de la Capital luego de registrarse un incendio en una vivienda tipo monoambiente que provocó daños materiales totales. La intervención comenzó a partir de un requerimiento realizado por el Sistema de Atención de Emergencias 911 (SAE-911), que alertó sobre un foco ígneo que se estaría produciendo en la esquina de la avenida Costanera y calle La Rioja.

Tras recibir la comunicación, efectivos de la Comisaría Décima se trasladaron de inmediato hasta el lugar señalado para verificar la situación y adoptar las primeras medidas de prevención y seguridad.

Al arribar al sitio, los uniformados constataron la existencia del incendio y comenzaron a coordinar las acciones necesarias para enfrentar la emergencia, al tiempo que solicitaron la intervención de personal especializado para controlar las llamas.

El fuego se originó en un monoambiente

Según las primeras constataciones realizadas en el lugar, el foco ígneo se habría originado en un monoambiente perteneciente a una mujer de 56 años de edad.

Las causas que desencadenaron el incendio son materia de investigación y forman parte de las actuaciones que se desarrollan bajo la órbita judicial correspondiente. Por el momento, no se informó cuál habría sido el factor que provocó el inicio de las llamas. Ante la magnitud del siniestro, se requirió la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al lugar para llevar adelante las tareas de combate del fuego.

Una vez en el lugar, los numerarios de la Dirección Bomberos desplegaron el operativo correspondiente para extinguir el incendio que afectaba al inmueble. Las tareas realizadas permitieron sofocar el foco ígneo y controlar completamente las llamas. Sin embargo, pese al trabajo efectuado por el personal especializado, el fuego provocó daños materiales totales en el monoambiente.

La magnitud de las pérdidas quedó evidenciada tras la extinción del incendio, situación que motivó posteriormente la intervención de los organismos encargados de realizar las pericias y evaluaciones técnicas correspondientes.

Asistencia médica para la propietaria

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, también fue necesaria la intervención del personal sanitario para asistir a la propietaria del inmueble afectado. Facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) brindaron atención a la mujer de 56 años, quien sufrió una crisis de nervios como consecuencia de la situación vivida.

Una vez controlada la emergencia, comenzaron las actuaciones judiciales y periciales destinadas a establecer cómo se produjo el incendio. En este marco, Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 llevaron adelante las diligencias correspondientes para documentar lo sucedido y recopilar información vinculada al hecho.

De manera simultánea, Peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia realizaron tareas específicas de su especialidad con el objetivo de obtener elementos técnicos que permitan determinar el origen del foco ígneo.

Las actuaciones se desarrollan bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que interviene en la causa y supervisa las medidas investigativas destinadas a esclarecer las circunstancias que derivaron en el incendio.