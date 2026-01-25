Brutal agresión en la Capital: golpeó a su pareja y terminó tras las rejas

La calma matinal del barrio Montecristo se vio abruptamente interrumpida este domingo por un grave episodio de violencia de género que requirió la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia médica. Exactamente a las 07:50 de esta mañana, un llamado de alerta movilizó al personal de la Comisaría Décima, que se constituyó en el domicilio donde se estaba produciendo el ataque.

Según los datos consignados en el informe policial, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 31 años, quien fue señalado como el responsable de haber agredido físicamente a su pareja. La situación escaló a un nivel de gravedad tal que la integridad física de la mujer se vio seriamente comprometida, activando los protocolos de asistencia inmediata para casos críticos de violencia intrafamiliar.

La víctima, una mujer de 31 años, sufrió las consecuencias directas del ataque físico en su contra. Debido a la magnitud y naturaleza de las agresiones recibidas, fue estrictamente necesaria la presencia de personal del SAME, cuyos profesionales acudieron al lugar del hecho para brindar la asistencia médica de urgencia correspondiente.

El accionar de los paramédicos fue fundamental para evaluar y tratar a la mujer en el propio sitio del suceso. El hecho pone de manifiesto la vulnerabilidad de las víctimas en contextos domésticos y la importancia de una respuesta articulada entre los organismos de salud y seguridad.

Actualmente, el hombre ha quedado alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur. Será esta instancia judicial la encargada de determinar los pasos a seguir en la causa, la imputación formal y las medidas cautelares necesarias para garantizar la protección de la damnificada. El caso se tramita bajo los lineamientos de los tribunales de feria, asegurando una respuesta institucional inmediata ante la gravedad de la agresión física reportada.

Guía de recursos: ¿Dónde pedir ayuda y denunciar?

Este lamentable suceso ocurrido en el departamento Capital es un recordatorio de que existen múltiples mecanismos oficiales para reportar casos de violencia y buscar protección. Si usted se encuentra en una situación de violencia o conoce a alguien que la padezca, puede acudir a los siguientes centros de asistencia:

Unidad Judicial Especial de Violencia Familiar y de Género:

Capital: Esquiú 315.

Esquiú 315. Villa Dolores (Valle Viejo): Félix Placita 155.

Otras sedes para asentar denuncias: