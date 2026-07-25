Brutal agresión en Catamarca: golpeó a su pareja y la amenazó con un hierro

Un nuevo hecho de presunta violencia familiar y de género motivó la intervención del personal policial durante la mañana de hoy. De acuerdo con la información suministrada, a las 07:20, efectivos de la Seccional Segunda acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Tierra del Fuego al 1.000, luego de un requerimiento efectuado por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

Al arribar al lugar, los uniformados llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 40 años, señalado como presunto autor de una agresión contra su pareja, una mujer de la misma edad.

La intervención permitió controlar la situación y poner al sospechoso a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones correspondientes.

La denuncia del hecho y el secuestro de elementos

Según lo informado, el hombre habría agredido físicamente a su pareja y, posteriormente, la amedrentó esgrimiendo un trozo de hierro, elemento que fue secuestrado por el personal policial como parte de las actuaciones realizadas en el lugar.

Asimismo, durante el procedimiento también quedó en calidad de secuestro otro trozo de hierro, el cual, de acuerdo con la información oficial, habría sido abandonado en el lugar por una persona del sexo femenino, quien posteriormente se dio a la fuga.

Actuación judicial y situación del aprehendido

Tras finalizar las actuaciones en el lugar, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente, paso previsto para el avance de la investigación judicial.

En tanto, el hombre aprehendido fue alojado en la Seccional Sexta, dependencia que corresponde por jurisdicción, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, organismo que continuará con las actuaciones derivadas del caso.

El procedimiento incluyó tanto la aprehensión del sospechoso como el secuestro de los elementos mencionados, los cuales quedaron incorporados a la investigación.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de hechos, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia y orientación disponibles de manera permanente.

Las vías de contacto informadas son:

Línea gratuita 144 , destinada a la atención y orientación para mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

, destinada a la atención y orientación para mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Sistema de Emergencias 911, para situaciones que requieran intervención inmediata.

De acuerdo con la información oficial, la llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando un canal de acceso permanente para quienes necesiten asistencia o intervención ante situaciones de violencia.