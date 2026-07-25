Catamarca: turistas resultaron heridos tras chocar contra un animal suelto en la Ruta Nacional 40

Cuatro turistas oriundos de Comodoro Rivadavia resultaron heridos durante la noche del sábado tras protagonizar un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Campo Los Pozuelos, en el departamento Santa María.

Según las primeras informaciones, el conductor del automóvil no logró evitar la colisión con un bovino que se encontraba suelto y se cruzó repentinamente sobre la calzada.

A raíz del fuerte impacto, los cuatro ocupantes del vehículo, dos matrimonios que se encontraban de viaje por la provincia, sufrieron lesiones de distinta consideración. Una de las parejas fue trasladada al Hospital de Santa María en un vehículo particular para recibir atención médica.

El automóvil, en tanto, sufrió importantes daños materiales como consecuencia del choque.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Santa María, efectivos policiales de Los Nacimientos y San José, además de personal sanitario de la localidad de San José, quienes asistieron a los ocupantes y realizaron las tareas correspondientes.

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