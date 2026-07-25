Catamarca: rescataron a una senderista tras sufrir una lesión

Un operativo de rescate se llevó a cabo anoche, a las 20:20, luego de que personal policial fuera alertado por el SAE-911 sobre una situación que requería una intervención inmediata en el ingreso al camino que conduce a la denominada "Casa de Piedra", ubicada en la localidad de La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Ante el requerimiento, efectivos de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú se dirigieron hasta el lugar indicado para verificar la situación y brindar la asistencia correspondiente.

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 33 años de edad, quien explicó que una amiga suya, también de 33 años, había sufrido una lesión en el miembro inferior derecho, circunstancia que le dificultaba continuar caminando por sus propios medios.

La búsqueda en la montaña

Con la información aportada en el lugar, el personal policial inició de inmediato las tareas de búsqueda. Los efectivos se abocaron al operativo ascendiendo a la montaña, con el objetivo de localizar a la mujer y prestarle la asistencia necesaria.

Tras recorrer la zona, los numerarios lograron dar con la joven mujer, quien permanecía en el sector montañoso con dificultades para desplazarse debido a la lesión sufrida.

Una vez localizada, los policías le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la ayudaron a descender de la zona montañosa hasta llegar a un lugar seguro, culminando así el procedimiento de rescate.

La rápida intervención policial

El procedimiento evidenció la rápida respuesta del personal policial tras el alerta recibido por el sistema de emergencias. Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, los efectivos se trasladaron hasta el ingreso del camino a la "Casa de Piedra", evaluaron el escenario y organizaron la búsqueda de la mujer que no podía continuar el recorrido por sus propios medios.

Entre las acciones desarrolladas durante el operativo se destacan:

Alerta recibida a través del SAE-911 a las 20:20 .

a las . Intervención de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú .

. Entrevista con un hombre de 33 años , quien informó sobre la situación de su amiga.

, quien informó sobre la situación de su amiga. Confirmación de que la mujer, también de 33 años , presentaba una lesión en el miembro inferior derecho .

, presentaba una . Inicio inmediato de la búsqueda mediante el ascenso a la montaña .

. Localización de la senderista.

Asistencia mediante primeros auxilios .

. Descenso acompañado hasta un lugar seguro.

Recomendaciones para quienes realizan actividades en zonas de difícil acceso

A partir de este procedimiento, desde la Jefatura de Policía reiteraron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tienen previsto realizar actividades de senderismo u otras que impliquen recorrer caminos o sectores donde la señal de comunicación sea escasa o nula.

El objetivo de estas medidas es facilitar una respuesta rápida ante cualquier contingencia que pueda presentarse durante la actividad y contribuir a preservar la seguridad de quienes transitan por estos lugares.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Dar aviso a la base policial más cercana antes de iniciar la actividad.

antes de iniciar la actividad. Informar los lugares que se pretende recorrer.

que se pretende recorrer. Indicar el tiempo estimado que demandará el recorrido.

Desde la fuerza explicaron que, en caso de producirse una contingencia, esta información permitirá activar los protocolos correspondientes, con el propósito de poner en resguardo la integridad física de los participantes.