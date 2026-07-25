Un motociclista de 21 años quedó internado en terapia intensiva tras un derrape en la Cruz Negra

Un joven de 21 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un siniestro vial en la zona de la Cruz Negra, sobre la avenida Presidente Castillo, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando Federico Nieva Bravo perdió el control de la motocicleta que conducía y derrapó por causas que son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un traumatismo de tórax y excoriaciones en el macizo facial. Personal del SAME acudió al lugar y, tras brindarle las primeras asistencias, lo trasladó de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven quedó internado en la unidad de terapia intensiva, donde permanece bajo observación médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y personal sanitario, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.