Catamarca: conductor dio positivo en el test de alcoholemia y le secuestraron el auto

A las 08:20 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Sumalao llevaron adelante un procedimiento de control vehicular en la esquina de la calle Tomás Vergara y la avenida Felipe Varela, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

En ese lugar, el personal policial procedió a controlar un automóvil Fiat Stilo, que era conducido por un joven de 24 años de edad. La intervención se desarrolló en el marco de las tareas habituales de control realizadas por los efectivos que se encontraban en el sector.

Sospecha de estado de ebriedad

Durante el procedimiento, los policías advirtieron que el conductor presentaba signos que indicaban que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Ante esa situación, y conforme a la jurisdicción correspondiente, se dio participación a los efectivos de la Seccional de San Isidro.

La intervención de esta dependencia permitió avanzar con las actuaciones previstas para este tipo de casos, con el objetivo de verificar la condición del conductor mediante los procedimientos establecidos.

Intervención de Seguridad Vial y resultado del test

Una vez en el lugar, el personal de la Seccional de San Isidro solicitó la presencia de numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes fueron los encargados de realizar el correspondiente test de alcoholemia.

El examen practicado al conductor arrojó resultado positivo, confirmando la presencia de alcohol conforme al control efectuado por el personal especializado.

El procedimiento se desarrolló de manera coordinada entre las distintas dependencias policiales que participaron de la intervención, desde el control inicial hasta la realización del examen que permitió establecer el resultado del test.

Actuaciones realizadas

Luego de conocerse el resultado positivo del control de alcoholemia, las autoridades procedieron a labrar el acta correspondiente, dejando constancia de las actuaciones llevadas adelante durante el procedimiento.

Posteriormente, el Fiat Stilo fue incautado por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, medida adoptada tras la constatación realizada durante el operativo.

El procedimiento concluyó con la confección de la documentación correspondiente y la incautación del automóvil, luego de que el test de alcoholemia practicado por la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia confirmara un resultado positivo. La intervención se inició con el control efectuado por efectivos de la Comisaría de Sumalao, continuó con la participación de la Seccional de San Isidro, competente por jurisdicción, y finalizó con las actuaciones previstas, incluyendo el secuestro del rodado por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.