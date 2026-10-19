Brutal ataque en Catamarca: golpeó a su expareja y la mandó al hospital

En la mañana de hoy, a las 08:10, numerarios del COEM-Kappa aprehendieron a un hombre de 40 años en la esquina de la avenida Misiones al 1.600, luego de que, momentos antes y en las inmediaciones del lugar, habría agredido físicamente a su expareja.

La intervención policial se produjo tras el presunto episodio de violencia, que tuvo como damnificada a una mujer que debió recibir asistencia médica a raíz de las lesiones sufridas. El procedimiento culminó con la aprehensión del hombre, quien quedó bajo custodia policial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La víctima fue trasladada al Hospital San Juan Bautista

Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue asistida por profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y posteriormente trasladada al Hospital San Juan Bautista para recibir atención.

La asistencia sanitaria y el traslado al centro hospitalario se concretaron a raíz de las lesiones que habría sufrido durante el hecho denunciado. En tanto, el hombre señalado como presunto autor de la agresión fue trasladado a una dependencia policial para continuar con el procedimiento previsto.

Intervención judicial y situación del presunto agresor

Tras su aprehensión, el hombre de 40 años fue alojado en la Comisaría Sexta, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo judicial que interviene en las actuaciones relacionadas con el episodio.

De esta manera, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia, mientras el presunto autor permanece alojado en la dependencia policial correspondiente. La información oficial señala que la agresión habría ocurrido en las inmediaciones de la avenida Misiones al 1.600 y que la intervención se concretó durante las primeras horas de la mañana.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

Ante situaciones de violencia familiar y de género, se recuerda que las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o llamar al 911.

Ambos canales constituyen vías de comunicación disponibles para solicitar asistencia ante hechos de violencia. Las llamadas son anónimas y los servicios funcionan durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de que las víctimas puedan comunicarse en cualquier momento.

La disponibilidad permanente de estas líneas permite que las mujeres puedan recurrir a estos canales de atención sin restricciones horarias, tanto ante situaciones de violencia familiar como de género.