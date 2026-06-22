Brutal episodio de violencia en Catamarca: roció a su vecina de 84 años con combustible y la prendió fuego

En horas de la mañana de este lunes, el barrio Santa Lucía Sur, en la Capital, fue escenario de un episodio de violencia vecinal que rápidamente escaló hasta niveles de extrema gravedad.

De acuerdo con la información suministrada, se produjo una gresca entre vecinos que derivó en una secuencia de agresiones de alto impacto. El hecho no se limitó a un conflicto verbal o físico menor, sino que incorporó el uso de un líquido inflamable y la posterior intervención de terceros, lo que amplificó la gravedad de la situación.

El episodio dejó como saldo inmediato a una mujer de 84 años, identificada como Rosalía Amanda Leguizamón, quien resultó herida tras ser atacada dentro del contexto del conflicto barrial.

La agresión contra Rosalía Amanda Leguizamón

Según los datos aportados por fuentes policiales a La Unión, la víctima, Rosalía Amanda Leguizamón (84 años), fue atacada por su vecino, identificado como Castro José Andrés (69 años), quien actualmente se encuentra arrestado.

El ataque habría incluido una secuencia particularmente violenta:

El agresor habría rociado a la mujer con un líquido inflamable .

. Posteriormente, le habría prendido fuego en el cabello .

. En otra descripción del hecho, se detalla que le abrió la puerta, le roció gasoil y le prendió fuego.

Estas dos versiones, provenientes de fuentes policiales, coinciden en el uso de un combustible líquido y en la acción de prender fuego a la víctima, lo que configura un episodio de extrema gravedad dentro del contexto del conflicto vecinal.

La mujer, tras la agresión, debió ser trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde recibió atención médica luego del ataque.

El perfil del agresor y los antecedentes mencionados

El agresor fue identificado como Castro José Andrés, de 69 años, quien permanece arrestado tras el hecho.

Según lo informado, el hombre sería alcohólico y habría mantenido una conducta previa de acoso reiterado hacia la mujer agredida, lo que agrega un elemento de continuidad a la relación conflictiva entre ambos vecinos.

Este dato introduce un componente adicional en la reconstrucción del episodio, ya que no se trataría de un hecho aislado, sino de un conflicto con antecedentes de hostigamiento previo, siempre según las fuentes consultadas.

La escalada del conflicto y la reacción posterior

Luego de la agresión inicial, el episodio tomó una nueva dimensión cuando intervino un familiar directo de la víctima.

Se informó que, tras el hecho, el nieto de la mujer agredida se dirigió en busca del vecino involucrado y lo atacó con una cuchilla tipo carnicero. Como consecuencia de esta acción, el agresor inicial sufrió cortes en el rostro.

Este segundo momento de violencia refleja la rápida escalada del conflicto, que pasó de una agresión directa entre vecinos a la intervención de un tercero vinculado familiarmente a la víctima, generando una nueva escena de lesiones.

Intervención policial y judicial

Tras los hechos, intervino personal de la Unidad Judicial N° 3, que tomó participación en el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La intervención de la unidad judicial se produjo en el marco de un escenario complejo, con dos episodios violentos consecutivos: por un lado, la agresión sufrida por Rosalía Amanda Leguizamón, y por otro, la posterior agresión contra Castro José Andrés por parte de su familiar.