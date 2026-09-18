Buena noticia: resguardaron al perro tras la viralización del video de maltrato animal

Un perro fue resguardado por un hecho de maltrato animal luego de una investigación iniciada a partir de la viralización de un video en distintos medios de comunicación y redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre maltratando a un perro pequeño, episodio que generó una amplia repercusión y el repudio de decenas de personas.

A partir de la difusión del registro, numerarios de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, junto con sumariantes de la Unidad Judicial N° 7, llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

En el marco de esa investigación, los efectivos materializaron un registro domiciliario en una vivienda del barrio Marcos Avellaneda, donde localizaron al animal que había quedado vinculado con el episodio registrado en el video.

La intervención permitió avanzar con el resguardo del perro y posteriormente garantizar que recibiera atención médica.

El perro fue secuestrado y puesto a resguardo

Durante el procedimiento realizado en el barrio Marcos Avellaneda, el personal policial interviniente procedió al secuestro y resguardo de un can de raza Dachshund, conocida como Salchicha.

Tras ser retirado del lugar, el animal fue trasladado a una veterinaria, donde recibió la correspondiente atención médica. La intervención tuvo como objetivo inmediato poner al animal bajo resguardo y permitir que recibiera asistencia profesional luego del episodio que había sido registrado y difundido públicamente.

El procedimiento quedó integrado a la investigación iniciada por la viralización del video y a las actuaciones judiciales correspondientes.

De las redes sociales a la intervención policial

El origen de la investigación estuvo directamente relacionado con la repercusión que tuvo el video difundido a través de medios de comunicación y redes sociales.

El episodio había ocurrido este jueves en el Parque Adán Quiroga. La denuncia a través de redes sociales fue realizada por las proteccionistas de Patitas Callejeras Catamarca, quienes difundieron el registro en el que se observaba la situación de maltrato. En las imágenes se veía a un hombre junto a un perro pequeño. Según lo consignado en la información, el animal no deseaba seguir caminando, por lo que fue levantado de la correa y golpeado.

El registro tuvo una amplia repercusión y provocó el repudio de decenas de personas ante el hecho de maltrato animal que quedaba expuesto en las imágenes.

La difusión del video generó así una reacción pública y dio lugar al inicio de una investigación que posteriormente derivó en una medida judicial en el barrio Marcos Avellaneda.

Captura del video

La intervención de Delitos Culturales y Ambientales

Las actuaciones estuvieron a cargo de numerarios de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependencia que forma parte del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

En el procedimiento también participaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 7, quienes intervinieron en las actuaciones desarrolladas a partir de la investigación. La medida consistió en un registro domiciliario realizado en una vivienda del barrio Marcos Avellaneda. Allí se concretó el secuestro y resguardo del can de raza Dachshund.

El animal fue posteriormente trasladado a una veterinaria para recibir atención médica, antes de quedar bajo el cuidado de una asociación protectora de animales.