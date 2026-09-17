Se incendió un auto en Catamarca y sufrió daños parciales

En la tarde de hoy, alrededor de las 14:20, efectivos de la Comisaría de San Isidro se constituyeron, a modo de colaboración, en la calle María Ponce S/N°, de la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo, luego de que se informara que en ese lugar se estaría produciendo un incendio.

Al arribar al sitio indicado, los policías constataron la presencia de un foco ígneo que había afectado a un automóvil. De acuerdo con lo establecido hasta el momento, y mientras se procura determinar las circunstancias concretas del episodio, el incendio se habría iniciado en un Chevrolet 400 Rally Sport, propiedad de un hombre de 44 años de edad.

Las causas que dieron origen al fuego son materia de investigación, por lo que el procedimiento se desarrolló con intervención de las distintas áreas encargadas de controlar la situación y avanzar posteriormente con las actuaciones correspondientes.

Bomberos trabajaron para sofocar las llamas

Ante la situación constatada en el lugar, los efectivos de la Comisaría de San Isidro solicitaron de inmediato la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y de Bomberos Voluntarios.

La intervención de ambas dotaciones permitió desplegar las tareas propias de su especialidad con el objetivo de controlar el foco ígneo. Finalmente, los bomberos lograron sofocar las llamas que se habían propagado sobre el rodado.

Como consecuencia del incendio, el Chevrolet 400 Rally Sport registró daños materiales parciales. La información proporcionada no establece otras consecuencias derivadas del episodio, mientras que el origen del fuego permanece sujeto a investigación.

La investigación quedó bajo directivas de la Fiscalía

Una vez controlada la emergencia, se dio intervención a los sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones de rigor relacionadas con el hecho.

El procedimiento se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, en el marco de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

De esta manera, el episodio registrado durante la tarde en Villa Dolores quedó formalmente incorporado a las actuaciones correspondientes. Mientras los daños ocasionados en el vehículo fueron establecidos como parciales, las circunstancias que provocaron el inicio del foco ígneo continúan siendo objeto de investigación.