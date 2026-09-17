Catamarca: ser robó una camioneta y realizó maniobras peligrosas

El reloj marcaba las 23:20 de la anoche cuando la tranquilidad de la localidad de Fiambalá, ubicada en el departamento Tinogasta, se vio interrumpida por una intervención policial de carácter urgente. Efectivos de la Comisaría de Fiambalá se desplazaron con rapidez hasta un punto neurálgico de la zona urbana, específicamente la intersección conformada por las calles Diego de Almagro y Antonio del Pino.

El objetivo del operativo era dar respuesta a una situación que ponía en riesgo inminente la integridad de los transeúntes y la comunidad en general. En el lugar indicado, el personal de seguridad logró la aprehensión inmediata de un individuo identificado como un joven de apellido Dávila, de 29 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades competentes tras ser señalado como el presunto responsable de los disturbios viales.

La génesis del hecho: Sustracción y riesgo en la vía pública

De acuerdo con la reconstrucción de los acontecimientos que motivaron la intervención de los uniformados, todo comenzó cuando el sospechoso tomó, sin la debida autorización de su propietario, las llaves de un vehículo de gran porte, puntualmente una camioneta Ford Ranger.

Lejos de tratarse de una simple falta administrativa, la situación escaló en gravedad cuando el joven puso en marcha el rodado y comenzó a circular por las arterias de la localidad. Durante su trayecto al volante de la camioneta ajena, el sujeto habría realizado maniobras peligrosas, un accionar imprudente que atentó de manera directa contra la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos que a esa hora circulaban o descansaban en las inmediaciones de las calles Diego de Almagro y Antonio del Pino.

Tras la rápida intervención de la Comisaría de Fiambalá y el secuestro del rodado, el caso ingresa ahora en una nueva etapa bajo la órbita de la justicia provincial. La Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial asumió el control de las actuaciones y será la encargada de determinar las calificaciones legales correspondientes para el joven Dávila.