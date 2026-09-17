Secuestran un revólver calibre 38 abandonado en la vía pública

Un procedimiento policial realizado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, terminó con el secuestro de un arma de fuego que se encontraba abandonada en la vía pública.

La intervención se produjo a raíz de un llamado telefónico, que puso en conocimiento de los efectivos la presencia de un elemento que requería la intervención policial. Ante esta situación, numerarios de la Comisaría Departamental Recreo se trasladaron hasta el lugar indicado para verificar la situación.

Los policías llegaron hasta la Ruta Nacional N° 157, en inmediaciones del Club Pedro Cano, ubicado en esa ciudad del departamento La Paz. Una vez en el sector señalado, los efectivos localizaron un arma de fuego que se encontraba abandonada.

El hallazgo derivó en la inmediata intervención de los uniformados y en el secuestro del elemento, que quedó incorporado a las actuaciones correspondientes.

El arma encontrada en la vía pública

De acuerdo con la información del procedimiento, los efectivos policiales incautaron un revólver calibre .38, que se encontraba abandonado en la vía pública.

El elemento fue secuestrado por el personal de la Comisaría Departamental Recreo, quedando bajo resguardo en el marco de las actuaciones originadas a partir del aviso recibido por la Policía.

Tras el secuestro del revólver, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. El organismo judicial tomó participación en el hecho y, desde allí, se impartieron las directivas a cumplimentar como parte de las actuaciones correspondientes.