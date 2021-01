Buscan a violento que amenazó con un arma a su ex

La no aceptación del rompimiento de una relación amorosa puso en riesgo el martes a la noche, la vida de una mujer de 40 años.

Según se desprende de la denuncia que esta radicó en la sede de la Unidad Judicial N° 5, -sus datos personales se reservan- alrededor de la 19.30 horas su exnovio, al que identificó con nombre y apellido, pero que no serán ahora revelados para no entorpecer la investigación judicial, se hizo presente en su domicilio y le pidió conversar.

Luego de algunos minutos y como el sujeto no se marchaba del frente de su domicilio, la mujer salió a la vereda y lo atendió.

Al parecer, el hombre se negaba a aceptar el rompimiento de la relación y le pidió que volviera con él, a lo que la denunciante se negó. Al girar para ingresar nuevamente a su casa, la mujer fue atacada desde atrás por su ex, quien la tomó con violencia por la espalda y le colocó a la altura de la garganta una daga (cuchillo trabajado artesanalmente) y la amenazó con matarla si no regresaba con él. La situación fue tensa por algunos minutos, hasta que la mujer logró zafarse, ingresar a la vivienda y pedir auxilio.

Al arribo de la patrulla al lugar del hecho, el violento ya se había marchado y, si bien el móvil recorrió la zona en procura de localizarlo, el resultado fue negativo. Tras la denuncia, el hecho es investigado por el fiscal en feria, Dr. Hugo Costilla.