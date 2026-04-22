Catamarca: una adolescente de 16 años fue hospitalizada tras un choque

En la tarde de hoy, precisamente a las 19:10, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Ejército del Norte y Soberanía Argentina, en la localidad de La Merced, departamento Paclín.

El hecho tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Según la información oficial, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Ford Focus de color beige, conducido por Francisco Ceferino Rodríguez, de 37 años, y una motocicleta Corven Energy 110 cc, de colores azul y negro, al mando de una adolescente de 16 años de edad.

De acuerdo con los datos preliminares, el automóvil y la motocicleta colisionaron por causas que se tratan de establecer, lo que derivó en consecuencias inmediatas para la conductora del rodado menor.

La víctima: una adolescente asistida y derivada a la Capital

Producto del impacto, la joven motociclista sufrió lesiones que motivaron la intervención urgente de los servicios de salud locales. La menor fue asistida en primera instancia por facultativos médicos del nosocomio local, quienes evaluaron su estado y dispusieron su derivación hacia un centro de mayor complejidad.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, ubicado en la Ciudad Capital, donde continuó recibiendo atención médica especializada.

El traslado se efectuó en el marco de la gravedad del hecho y como medida preventiva para garantizar una mejor atención clínica, conforme a los protocolos habituales ante siniestros viales con personas lesionadas.

Intervención policial y primeras actuaciones en el lugar

Tras el siniestro, intervinieron efectivos de la Comisaría Departamental La Merced, quienes acudieron al lugar para realizar las primeras actuaciones y asegurar la zona del hecho.

Las tareas incluyeron la toma de conocimiento de lo sucedido, el relevamiento inicial del escenario del siniestro y la recopilación de información aportada por las partes involucradas y posibles testigos.

La presencia policial permitió ordenar el tránsito en el sector y preservar las condiciones del lugar para las pericias posteriores, en el marco de la investigación en curso.