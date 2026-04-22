Investigan presunta extorsión sexual en Catamarca: secuestraron dos celulares

En la tarde de hoy, a las 19:00 horas, se registró una intervención institucional a partir de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Recreo, ubicada en el departamento La Paz.

Según surge de la información oficial, la presentación fue realizada por una joven mujer, quien manifestó que dos personas habrían difundido fotos y videos íntimos de ella. Este señalamiento motivó la activación de los mecanismos de investigación previstos para este tipo de hechos, los cuales implican la inmediata comunicación con la autoridad judicial competente.

A partir de la denuncia, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que impartió las directivas correspondientes para avanzar con las primeras medidas orientadas a la recolección de elementos de interés para la causa.

Intervención policial y cumplimiento de directivas fiscales

Bajo las instrucciones emanadas de la Fiscalía interviniente, numerarios de la Comisaría Departamental Recreo llevaron adelante las actuaciones en el marco de la investigación en curso.

Las tareas se centraron en la identificación y aseguramiento de elementos que pudieran estar vinculados al hecho denunciado. En este contexto, se procedió a la ejecución de una medida concreta de relevancia para la causa: el secuestro de dos teléfonos celulares.

El procedimiento se desarrolló conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial, con el objetivo de preservar posibles elementos probatorios que permitan esclarecer lo denunciado por la víctima.

Secuestro de dispositivos electrónicos vinculados a la causa

Como resultado de las actuaciones realizadas, fueron incautados dos dispositivos móviles:

Un teléfono celular marca Motorola

Un teléfono celular marca Samsung

Ambos equipos fueron identificados como posibles elementos vinculados al hecho investigado, motivo por el cual fueron formalmente secuestrados durante el procedimiento.

De acuerdo con lo informado, estos dispositivos estarían vinculados al delito denunciado, razón por la cual su resguardo resulta clave dentro del desarrollo de la investigación. En este tipo de causas, los teléfonos celulares suelen constituir soportes fundamentales de información, por lo que su preservación bajo custodia judicial permite avanzar en el análisis del contenido y en la eventual reconstrucción de los hechos denunciados.

Una vez concretado el secuestro, los dispositivos fueron puestos a disposición de la Justicia Penal interviniente, quedando incorporados al expediente correspondiente.

Puesta a disposición de la Justicia y continuidad del proceso

Con las medidas iniciales ya ejecutadas, el caso continúa bajo la órbita de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que deberá evaluar los elementos reunidos en esta etapa preliminar de la investigación.

El material incautado —los dos teléfonos celulares marcas Motorola y Samsung— queda ahora sujeto a las disposiciones de la Justicia Penal, que determinará los pasos procesales a seguir en función del avance de la causa.

La intervención de la Comisaría Departamental Recreo se enmarca en el cumplimiento de las directivas judiciales impartidas, mientras que el eje de la investigación se centra en la denuncia formulada por la joven mujer, quien señaló la presunta difusión de contenido íntimo sin su consentimiento por parte de dos personas.