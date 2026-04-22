Un estudiante llevó un arma de juguete a una escuela de Catamarca y se activó el protocolo de seguridad

El episodio se registró este miércoles, cerca del mediodía, en una situación que comenzó de manera aparentemente cotidiana dentro del ámbito escolar. Una docente advirtió que un estudiante llevaba un arma dentro de la mochila en el momento en que el alumno abrió el bolso para sacar algunos útiles escolares.

Ese instante fue determinante para el desarrollo inmediato de los acontecimientos, ya que permitió detectar la presencia del objeto sin que mediara, según lo informado, ningún tipo de exhibición previa ni uso del mismo.

De acuerdo con la información disponible, el estudiante habría manifestado que se trataba de un arma de juguete, una afirmación realizada en el contexto inmediato posterior al hallazgo.

Activación del protocolo institucional y aviso a la dirección

Tras la detección del objeto, se procedió a la activación del protocolo institucional correspondiente, una medida que implicó el aviso inmediato a la directora del establecimiento educativo.

Este paso marcó el inicio de la intervención formal dentro del ámbito escolar, con la conducción de las autoridades del establecimiento tomando control de la situación. El procedimiento derivó en el traslado del estudiante a la dirección de la escuela, donde se centralizaron las acciones posteriores.

En ese espacio se continuó con las medidas administrativas correspondientes, en un contexto de resguardo institucional y siguiendo los pasos previstos por el protocolo activado tras el hallazgo.

Intervención de la familia, acta administrativa y regreso al hogar

Una vez que el estudiante fue llevado a la dirección, las autoridades educativas procedieron a comunicarse con la madre del alumno, a quien se le informó la situación.

En paralelo, se elaboró un acta administrativa, documento que deja constancia formal de lo ocurrido dentro del establecimiento educativo. Finalizado ese procedimiento, se dispuso que el estudiante regresara a su domicilio junto a su madre.

Este conjunto de acciones se desarrolló dentro del marco institucional, con intervención directa de las autoridades escolares y en comunicación con el núcleo familiar del estudiante involucrado.

Intervención policial y comunicación con la fiscalía penal juvenil

Posteriormente, los directivos del establecimiento educativo se dirigieron a la comisaría, donde realizaron la entrega del acta confeccionada en la escuela.

A partir de esa instancia, se produjo la intervención de las fuerzas de seguridad, quienes mantuvieron comunicación con el secretario de la Fiscalía Penal Juvenil. Este contacto se enmarca en los procedimientos habituales de articulación entre instituciones educativas, policiales y judiciales en casos que involucran posibles situaciones de riesgo dentro de establecimientos escolares.

Según la información aportada, es relevante destacar que el estudiante no exhibió el arma en ningún momento ni realizó amenazas hacia otras personas, un dato que forma parte central del registro del hecho tal como fue informado por las autoridades intervinientes.

El episodio tuvo lugar en la escuela Agroganadera Fray Vicente Alcaraz, institución educativa ubicada sobre la calle Ejército del Norte S/N, en la localidad de La Merced, dentro del departamento Paclín.