Califican de "exitoso" el operativo de seguridad de la Fiesta del Poncho

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 concluyó en la jornada de ayer en el Predio Ferial Catamarca, luego de diez días de actividades y una convocatoria que alcanzó aproximadamente a 1.711.568 personas.

La celebración, que había comenzado el pasado 17 de julio, reunió durante sus distintas jornadas a una gran cantidad de asistentes que participaron de la tradicional fiesta catamarqueña. En ese contexto, la Policía de la Provincia desplegó un operativo especial destinado a garantizar las tareas de prevención y seguridad tanto en las inmediaciones como en el interior del predio.

El dispositivo estuvo a cargo de efectivos policiales pertenecientes a las distintas áreas de la Jefatura de Policía y de los Grupos Especiales de la Institución, que desarrollaron tareas durante las diez jornadas en las que se extendió la celebración.

Dentro y fuera del Predio Ferial

La magnitud de la convocatoria demandó un despliegue de seguridad destinado a acompañar el desarrollo de la Fiesta del Poncho en sus distintos espacios.

Los efectivos realizaron tareas preventivas:

En las inmediaciones del Predio Ferial Catamarca.

En el interior del predio.

A través de las distintas áreas de la Jefatura de Policía.

Con la participación de los Grupos Especiales de la Institución.

El objetivo del dispositivo fue garantizar el normal desarrollo de las actividades y brindar respuesta ante las distintas situaciones que pudieran presentarse durante una celebración que congregó a alrededor de 1.711.568 personas.

Desde la Jefatura de Policía destacaron que el operativo permitió acompañar la realización del evento durante sus diez días de duración, con una labor centrada en la prevención y la seguridad de quienes participaron de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

18 arrestados, 15 aprehendidos y demorados

Como resultado del operativo desarrollado durante la celebración, dieciocho personas fueron arrestadas por presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

A esa cifra se sumaron quince personas aprehendidas y cuatro adolescentes demorados por diferentes delitos. El balance de las actuaciones registradas durante las diez jornadas fue el siguiente:

18 personas arrestadas por presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

por presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia. 15 personas aprehendidas .

. 4 adolescentes demorados por diferentes delitos.

Estas intervenciones formaron parte de las tareas desarrolladas por el personal policial durante el operativo especial implementado con motivo de la Fiesta del Poncho.

La evaluación de la Jefatura de Policía

Al finalizar la celebración, desde la Jefatura de Policía calificaron como "exitosa" la labor desarrollada por el personal policial afectado al operativo. La evaluación se realizó luego del cierre de una edición que se extendió durante diez días y que reunió a alrededor de 1.711.568 personas en el Predio Ferial Catamarca.

La Jefatura destacó el trabajo realizado por los efectivos pertenecientes a las distintas áreas de la institución y por los Grupos Especiales que participaron del dispositivo.

También agradeció la colaboración de todas las áreas que trabajaron de manera conjunta para garantizar el normal desarrollo del evento. El reconocimiento estuvo dirigido, de esta manera, al trabajo articulado que permitió sostener las tareas de prevención y seguridad durante las distintas jornadas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El comportamiento de los asistentes

Además del trabajo de los efectivos y de las áreas que participaron del operativo, desde la Jefatura de Policía destacaron especialmente el comportamiento responsable de los asistentes.

Según señalaron, la colaboración de quienes participaron de la celebración permitió que el evento se desarrollara con total normalidad. La evaluación oficial remarcó que no se registraron incidentes que superaran la capacidad de respuesta del dispositivo de seguridad implementado.

Ese aspecto fue considerado central dentro del balance final del operativo. La enorme convocatoria de la Fiesta del Poncho implicó la presencia de alrededor de 1.711.568 personas durante el desarrollo de la celebración, mientras que las tareas de prevención permitieron acompañar el desarrollo del evento sin que se produjeran situaciones que excedieran la capacidad de respuesta prevista.