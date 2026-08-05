Candela Arizaga rompió el silencio tras escapar del departamento de Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

La escena pública se vio sacudida en las últimas horas a raíz de las repercusiones generadas por un suceso que mantuvo en vilo a la opinión pública. Candela Arizaga habló públicamente por primera vez luego del episodio que protagonizó durante la madrugada del martes, momento en el cual fue vista corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, tras salir del departamento de Facundo Moyano.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la influencer llevó tranquilidad a sus seguidores y escribió de manera textual: "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera". Este pronunciamiento digital no tardó en viralizarse, convirtiéndose en el centro de atención de los medios de comunicación y de las plataformas digitales.

El mensaje fue difundido con precisión cronológica un día después de que se conocieran las imágenes del episodio, un hecho de extrema gravedad que derivó de manera inmediata en una investigación judicial en curso. En el marco de dicho expediente, Facundo Moyano fue formalmente imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La magnitud de las acusaciones judiciales le otorga a este caso una dimensión institucional y social de máxima relevancia.

Crónica de una madrugada límite: el operativo en Belgrano

El contexto temporal y espacial de los hechos quedó determinado con precisión por los registros oficiales y los testimonios recolectados en el lugar. Cómo fue el episodio:

Horario y ubicación: El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del martes.

Punto de partida: Arizaga salió corriendo de un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano.

Intervención policial: Detrás de ella salió Facundo Moyano, quien fue interceptado por efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado al servicio de emergencias.

Registro audiovisual: Un video registrado por un testigo mostró a la joven caminando por la avenida en aparente estado de desorientación.

Despliegue de fuerzas: Personal de la Policía de la Ciudad y del SAME desplegó un operativo integral en la zona para asistir a la víctima y controlar la situación.

Testimonio clave: Un vecino que presenció la situación relató en diálogo con Radio Mitre: "Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda".

La confluencia de estos elementos configura un escenario de extrema tensión que quedó plasmado tanto en las actas policiales como en la memoria de los testigos presenciales que presenciaron el despliegue de los servicios de emergencia sobre la concurrida arteria porteña.

Perfil público: quién es Candela Arizaga y su exposición mediática

Para comprender la dimensión de la noticia, resulta indispensable trazar el perfil de la protagonista, cuya trayectoria combina el modelaje, el impacto en el ecosistema digital y vínculos sentimentales de alta exposición mediática. Quién es Candela Arizaga:

Actividad profesional: Es modelo e influencer.

Comunidad digital: Reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, plataforma donde comparte publicaciones sobre viajes, producciones fotográficas y distintos aspectos de su vida cotidiana.

Exposición previa: La joven alcanzó una mayor exposición pública a comienzos de 2024, cuando confirmó su relación con el cantante L-Gante.

Vínculo anterior: Aunque el romance duró pocos meses, ambos compartieron imágenes y videos en redes sociales que despertaron una fuerte repercusión en los medios de espectáculos.

Pasión futbolera: En sus redes sociales suele mostrar su fanatismo por Rosario Central. En distintas publicaciones se la puede ver alentando al equipo en el Gigante de Arroyito y vistiendo la camiseta del club.

La convergencia entre su creciente popularidad digital, su pasado vínculo con figuras de la música popular y su arraigado fervor futbolístico explican la enorme atención que genera cada uno de sus movimientos, transformando un confuso y alarmante episodio doméstico en un acontecimiento de indiscutible centralidad mediática y judicial.