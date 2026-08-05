Gendarmería incautó en Catamarca 70 kilos de cocaína y más de 113 kilos de marihuana

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, concretaron un importante procedimiento antidrogas en la provincia de Catamarca, donde incautaron 69 kilos 496 gramos de cocaína y 113 kilos 903 gramos de cannabis sativa que eran transportados ocultos en un semirremolque.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Escuadrón 67 "Catamarca", con el apoyo de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán" y "Catamarca".

La investigación permitió detectar un compartimiento oculto en el tanque auxiliar del vehículo, donde se encontraba parte del cargamento de estupefacientes. Para llegar a ese hallazgo fueron determinantes tanto la intervención de los canes detectores como la utilización de un Escáner Móvil de Rayos X, herramientas que permitieron confirmar las sospechas surgidas durante la inspección inicial.

El primer hallazgo

El operativo comenzó el domingo, cuando los gendarmes inspeccionaron el transporte y descubrieron una primera carga de droga oculta en las ruedas del semirremolque. Durante esa revisión inicial fueron encontrados 77 kilos 556 gramos de cannabis sativa y 1 kilo 39 gramos de cocaína, ocultos en distintos sectores del rodado.

Sin embargo, lejos de dar por concluido el procedimiento, la reacción de los canes antinarcóticos en otras partes del vehículo hizo presumir a los efectivos que podían existir nuevos compartimientos especialmente acondicionados para ocultar más estupefacientes.

Ese comportamiento de los perros detectores motivó la profundización de las tareas de inspección y el avance hacia una revisión mucho más detallada del semirremolque.

La intervención del Escáner Móvil de Rayos X

Frente a las sospechas surgidas durante el control, el Juzgado Federal N.º 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca autorizaron la realización de una inspección exhaustiva mediante un Escáner Móvil de Rayos X perteneciente a la Fuerza.

El análisis efectuado con ese equipamiento permitió detectar anomalías en el tanque de combustible auxiliar del semirremolque, un indicio que llevó a los investigadores a concentrar allí las tareas de revisión. Tras desmontar esa estructura, los efectivos descubrieron una compuerta de acceso oculta en la parte inferior del tanque, diseñada para esconder parte del cargamento ilegal.

En el interior de ese compartimiento fueron encontrados 101 paquetes rectangulares, acondicionados especialmente para el transporte de estupefacientes.

La confirmación

Una vez recuperados los paquetes, intervino personal de Criminalística y Estudios Forenses, que realizó las pericias correspondientes para determinar el contenido de cada uno de ellos. Los estudios establecieron que 66 paquetes contenían 68 kilos 457 gramos de cocaína, mientras que los 35 paquetes restantes contenían 36 kilos 347 gramos de cannabis sativa.

Ese nuevo hallazgo permitió ampliar considerablemente la cantidad de droga secuestrada durante el operativo y confirmar que el transporte ocultaba un cargamento mucho mayor al detectado en la inspección inicial.

El resultado final del procedimiento

Con la incorporación del material encontrado dentro del tanque auxiliar, el operativo concluyó con el secuestro de un total de 69 kilos 496 gramos de cocaína y 113 kilos 903 gramos de cannabis sativa. Todo el procedimiento fue encuadrado como una infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

Por disposición del Juzgado Federal N.º 1 y de la Fiscalía Federal de Catamarca, la totalidad de la droga quedó formalmente secuestrada mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes derivadas de la investigación.

Quiénes intervinieron

El operativo fue llevado adelante de manera coordinada por distintas dependencias de Gendarmería Nacional Argentina, combinando tareas de inspección física, utilización de tecnología y trabajo de unidades especializadas.

La participación del Escuadrón 67 "Catamarca", junto con las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán" y "Catamarca", permitió avanzar en la inspección del vehículo y descubrir el compartimiento oculto que permanecía sin ser detectado durante el primer control. La utilización de los canes detectores y del Escáner Móvil de Rayos X resultó determinante para localizar el tanque auxiliar acondicionado con una compuerta de acceso especialmente preparada para ocultar la droga.