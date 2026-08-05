Investigan un disparo accidental con un aire comprimido que dejó herida a una joven en La Paz

La Justicia de la Sexta Circunscripción Judicial investiga un episodio ocurrido este miércoles en el paraje El Quimilo, departamento La Paz, donde una joven de 19 años sufrió una herida de arma de aire comprimido y debió ser trasladada al Hospital Zonal de Recreo.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el hecho fue advertido pasado el mediodía, cuando un llamado telefónico alertó sobre una persona lesionada en un domicilio de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la joven ya estaba siendo asistida por personal sanitario y posteriormente fue derivada en una ambulancia municipal al centro de salud.

Una vez estabilizada, la víctima, identificada como Antonella Aguirre, relató a los investigadores que el disparo se produjo mientras se encontraba junto a su hermana manipulando un aire comprimido. Según su versión, ambas realizaban prácticas de puntería cuando, al momento de recargar el arma, se accionó de manera accidental y el proyectil impactó en la clavícula izquierda de la joven.

Los profesionales médicos informaron que la paciente ingresó consciente al hospital, donde recibió la atención correspondiente.

Del hecho tomó intervención la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Recreo, que impartió las primeras directivas para reconstruir la mecánica del incidente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores procuran establecer todos los detalles del episodio y verificar las condiciones en las que era manipulada el arma de aire comprimido al momento del accidente.