Catamarca: lo descubrieron con cocaína y quedó preso

En el mediodía de hoy, precisamente a las 12:00, la rutina de prevención urbana en las calles de la ciudad se transformó en un operativo de seguridad de mayor envergadura. Mientras efectivos motoristas del COEM-Kappa llevaban adelante sus habituales recorridos preventivos, la labor policial se focalizó en un punto estratégico del trazado urbano: la intersección conformada por las calles Jorge "Negro" Herrera y 8 de Diciembre.

Este tipo de patrullajes preventivos forman parte de las estrategias cotidianas de seguridad diagramadas para disuadir el delito en la vía pública y garantizar el orden en sectores específicos de la jurisdicción. Sin embargo, la dinámica del recorrido cambió de manera abrupta cuando los uniformados visualizaron a una pareja en el lugar y decidieron intervenir para proceder a su identificación, un protocolo estándar de control poblacional.

La maniobra de evasión y el material incautado

La presencia de los motoristas del COEM-Kappa desencadenó una reacción inmediata por parte del individuo masculino que integraba la pareja. Al notar la presencia policial en las inmediaciones, el hombre adoptó una actitud esquiva y habría arrojado entre la maleza de la zona una serie de elementos con el claro propósito de deshacerse de evidencia comprometedora antes de ser interceptado por los agentes de seguridad.

Ante esta situación de flagrancia potencial, los uniformados actuaron con rapidez para asegurar la escena y solicitar la colaboración de otras divisiones especializadas de la fuerza pública. Se requirió de inmediato la presencia de sus pares de la Comisaría Octava, que por jurisdicción corresponde a esa zona geográfica, así como también la intervención de los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

El despliegue técnico posterior permitió constatar la naturaleza de los elementos descartados entre la vegetación. Los especialistas llevaron a cabo la prueba de campo correspondiente sobre el material recuperado, la cual arrojó resultados determinantes para la causa judicial en curso.

Detención y directivas de la Justicia Federal

Una vez finalizado el riguroso procedimiento de campo y aseguradas las evidencias materiales bajo las normativas legales vigentes, el personal interviniente procedió a ejecutar la medida restrictiva de la libertad correspondiente. El sujeto involucrado, un hombre de 44 años de edad, fue formalmente detenido en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde permanecerá a la espera del avance de las actuaciones legales pertinentes. El caso quedó de manera formal a disposición del Juzgado Federal, autoridad judicial competente que asumió la dirección de la investigación y desde donde ya se impartieron las directivas a seguir para esclarecer por completo la situación procesal del imputado en el marco de la ley de estupefacientes.