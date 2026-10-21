Caso Ángel López: realizarán una nueva pericia para determinar la causa de su muerte

La investigación judicial por la muerte de Ángel López, ocurrida en la ciudad de Comodoro Rivadavia, tendrá este miércoles una nueva instancia pericial que podría aportar información crucial para establecer la causa del fallecimiento del pequeño. El análisis se realizará en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue solicitado por la defensa de los dos acusados, Mariela Altamirano y su pareja, Michel González.

La realización de este nuevo estudio mantiene la atención de las partes involucradas en la causa, debido a que su resultado estará destinado a aportar elementos sobre las circunstancias que provocaron la muerte del niño. La medida fue requerida por los representantes legales de ambos detenidos, quienes manifestaron su disconformidad con los análisis efectuados anteriormente.

Según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, la defensa solicitó un nuevo dictamen pericial para profundizar el análisis de la causa del fallecimiento. El procedimiento se desarrollará en una institución forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y constituye una nueva instancia técnica dentro de una investigación que continúa abierta.

Una pericia solicitada por la defensa de los dos detenidos

El nuevo análisis fue impulsado por la defensa de Mariela Altamirano y Michel González, quienes permanecen detenidos en el marco de la investigación por la muerte de Ángel López.

La solicitud responde a la disconformidad de los abogados defensores con los estudios que se habían realizado previamente. A partir de ese planteo, se dispuso la realización de una nueva evaluación pericial, cuyo objetivo es obtener información que contribuya a determinar la causa del fallecimiento del pequeño.

El estudio está previsto para este miércoles 21 de octubre en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las partes se encuentran atentas a los resultados que pueda arrojar el procedimiento, en tanto se trata de una instancia destinada a aportar nuevos elementos técnicos a la investigación.

La realización de esta pericia se incorpora así al proceso judicial como una medida solicitada por los representantes de los acusados. Su resultado será relevante para el análisis de los elementos médicos relacionados con la muerte del niño, aunque la información disponible no anticipa cuáles serán las conclusiones del dictamen.

Qué reveló la autopsia al niño

Uno de los antecedentes centrales de la investigación es el resultado de la autopsia practicada a Ángel López, en la que se detectaron más de 20 lesiones en la cabeza compatibles con múltiples traumatismos, además de un severo edema cerebral.

Estos hallazgos forman parte de los elementos médicos conocidos en el expediente y constituyen un antecedente importante en el análisis de las circunstancias del fallecimiento. La nueva pericia se realizará en este contexto, con el propósito de aportar información sobre la causa de muerte. El estudio fue solicitado precisamente por la defensa, que expresó su disconformidad con los análisis anteriores y planteó la necesidad de una nueva evaluación.

La cantidad de lesiones detectadas y la presencia del edema cerebral son los datos consignados en los resultados de la autopsia. La información difundida no detalla, sin embargo, las conclusiones que podría alcanzar el nuevo estudio ni adelanta qué aspectos específicos serán objeto de una revisión adicional.

Por ese motivo, el dictamen que se obtenga tras la evaluación prevista para este miércoles será seguido de cerca por las partes que intervienen en la causa.

La investigación continuará con los dos acusados detenidos

La realización de la pericia se produce luego de que, la semana pasada, la Justicia resolviera extender por seis meses más la investigación. Como consecuencia de esa decisión, Mariela Altamirano y Michel González continuarán detenidos bajo el régimen de prisión preventiva hasta la realización del juicio.

La extensión del plazo permite que la investigación siga adelante mientras se desarrollan las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso. En ese marco, el nuevo análisis forense se suma a las actuaciones vinculadas con la determinación de la causa del fallecimiento de Ángel López.

Ambos acusados permanecerán privados de su libertad durante este período, de acuerdo con lo dispuesto por la Justicia. La causa continuará su curso mientras se aguardan los resultados de la pericia solicitada por la defensa.

Un resultado esperado en una causa que sigue abierta

La evaluación prevista para este miércoles 21 de octubre representa una nueva instancia dentro de la investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia. El procedimiento tendrá lugar en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y buscará aportar información crucial para establecer la causa del fallecimiento.

El pedido fue realizado por la defensa de Mariela Altamirano y Michel González debido a su disconformidad con los análisis anteriores. Entre los antecedentes médicos se encuentran las más de 20 lesiones detectadas en la cabeza de Ángel López, compatibles con múltiples traumatismos, y el severo edema cerebral informado tras la autopsia.

A su vez, la decisión judicial de extender la investigación por otros seis meses determina que las actuaciones continuarán mientras ambos acusados permanecen en prisión preventiva hasta el juicio.

De esta manera, el nuevo dictamen pericial se convierte en una instancia relevante para la investigación, que permanece abierta y a la espera de nuevos elementos técnicos que contribuyan a determinar la causa de la muerte de Ángel López.