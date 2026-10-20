La Red de Juezas y Jueces Penales realizará su encuentro anual en Catamarca.

La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina realizará su Encuentro Anual 2026, "Del mapa a la acción", el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en San Fernando del Valle de Catamarca.

Hay más de treinta magistradas y magistrados inscriptos. Llegan de doce provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del fuero nacional.

Durante 2026, la Red hizo un relevamiento federal sobre el funcionamiento de los sistemas penales provinciales. El estudio muestra qué hace efectivamente la judicatura penal en cada jurisdicción, cuáles son sus principales tensiones y qué experiencias valiosas pueden compartirse.

El encuentro parte de ese mapa para tomar decisiones. Las y los participantes trabajarán en cuatro ejes:

1) Arquitectura institucional e independencia judicial.

2) Calidad de la función jurisdiccional.

Ejecución penal y eficacia de las decisiones.

3) Capacidad federal de la Red.

4) La perspectiva de género y los derechos humanos atravesarán todas las mesas.

El objetivo es aprobar un Plan de Trabajo 2027 con tres o cuatro proyectos concretos. Cada proyecto tendrá responsables, plazos y un mecanismo de seguimiento. "No buscamos salir del encuentro con más temas. Buscamos salir con decisiones", señalan desde la Red.

La apertura será el viernes 23 a las 16. El cierre está previsto para el sábado 24 a las 13, con la aprobación del Plan 2027.