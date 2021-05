Caso Chocobar: hoy se conoce el veredicto del juicio al policía que mató a un ladrón

El veredicto del juicio que se le sigue a Luis Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, se conocerá este viernes en los Tribunales de Comodoro Py con la posibilidad de la absolución pedida por la defensa, la prisión en suspenso solicitada por la fiscalía o la prisión perpetua que reclamó la querella.



La audiencia comenzará a las 10 con las "últimas palabras" del efectivo y del presunto cómplice del delincuente fallecido Juan Pablo Kukoc (18) ante el Tribunal Oral de Menores (TOM), 2 ubicado en avenida Comodoro Py 2002 del barrio porteño de Retiro.



Fuentes judiciales informaron a Télam que, luego de escuchar a ambos imputados, los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete pasarán a deliberar hasta la tarde cuando darán a conocer el veredicto.



La condena pedida

La fiscal de juicio, Susana Pernas, pidió para Chocobar (34) 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación para ejercer sus funciones, al considerar que se trató de un "homicidio agravado", pero cometido con "exceso en el cumplimiento de un deber".

En tanto, Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Kukoc y es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, solicitó en su alegato prisión perpetua para el policía, al considerarlo autor de un "homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones".



Por su parte, Fernando Soto, representante de Chocobar, requirió el miércoles la absolución para su defendido al sostener que "cumplió con su deber y con la Ley".

El hecho

Ese hecho de robo y ataque a puñaladas al turista Wolek, ocurrido el 8 de diciembre de 2017 a pocos metros de Caminito, fue el que desencadenó, luego, la persecución en la que el policía disparó y mató a uno de los dos asaltantes.



Chocobar declaró hace dos semanas ante el tribunal y justificó su accionar, al asegurar que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado y que disparó al piso.



"Le preguntaron si quiso matar y respondió que de ninguna manera y que tampoco se representó que podía matarlo porque disparó hacia abajo, no quería matarlo sino pararlo, detener su avance", aseguró el abogado Soto sobre la declaración.



El letrado también sostuvo que el acusado supuso que el joven estaba armado porque vio el ataque al fotógrafo y que "cumplió con el reglamento" respecto a la posición de tiro que se vio en la imagen tomada por una cámara de seguridad.



Sin embargo, para el querellante "la declaración indagatoria de Chocobar fue contradictoria con sus indagatorias prestadas en la instrucción".



"Primero dijo que Kukoc no había llegado a darse vuelta, pero que tenía mucho temor y por eso disparó con una mano dos veces. Pero como eso no cerraba con la cantidad de vainas servidas encontradas en el lugar, ahora dijo que disparó en más oportunidades, pero que lo hizo cuando lo tenía de frente y se le venía encima", expresó Rovatti.



Por último, el abogado dijo que la versión de Chocobar se trató de "una comprensible mentira para intentar mejorar su muy comprometida situación".