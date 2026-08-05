Caso docente apuñalada: la querella ratificó el acuerdo por los diez años contra Castro

La causa por el ataque sufrido por la docente Luisina Marisel Vega, quien fue apuñalada en noviembre del año pasado, ingresó en su etapa final luego de que este miércoles se ratificara el acuerdo mediante el cual se impone una pena de diez años de prisión a Axel Castro, imputado por el intento de asesinato de la educadora.

De acuerdo con lo informado a La Unión, el próximo lunes se llevará a cabo la audiencia oral en la que la jueza Patricia Olmi homologará de manera definitiva el acuerdo alcanzado entre las partes, instancia que dejará firme la condena contra el imputado.

Con la ratificación del entendimiento, el proceso judicial avanza hacia su conclusión con la imposición de una pena de cumplimiento efectivo, que deberá ser cumplida en su totalidad por Axel Castro.

La intervención de la querella

En esta etapa del proceso judicial, el abogado Iván Sarquis asumió en la jornada de hoy la representación de Luisina Marisel Vega como querellante. Con el consentimiento de la víctima, el letrado confirmó el acuerdo alcanzado para que Axel Castro sea condenado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, fijándose una pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante la audiencia realizada este miércoles quedó ratificado ese entendimiento, paso previo a la homologación definitiva que tendrá lugar el próximo lunes ante la jueza Patricia Olmi.

El ataque sufrido por la docente

El hecho por el que Axel Castro llegó a esta instancia judicial ocurrió el 26 de noviembre de 2025, cuando la docente caminaba por la avenida Bonifacio Cobacho, entre las calles Juana de Ibarbourou y Ramón Ahumada.

Según se recordó durante el desarrollo de la causa, en ese momento Axel Castro sorprendió a la docente desde atrás, sujetándola por la espalda con la intención de robarle la cartera que contenía su teléfono celular.

En ese contexto, el imputado le asestó varias puñaladas, provocándole heridas de extrema gravedad. Como consecuencia del ataque, en un primer momento la vida de Luisina Marisel Vega estuvo en riesgo, situación que dio origen a la investigación penal que ahora se encamina hacia su resolución mediante el acuerdo alcanzado entre las partes.

La audiencia de homologación

El acuerdo suscripto entre las partes será presentado formalmente el próximo lunes durante la audiencia que encabezará la jueza Patricia Olmi. Según se informó, durante esa instancia los abogados deberán exponer los fundamentos que llevaron a alcanzar el entendimiento, explicando las razones por las cuales se arribó a la pena acordada.

Una vez cumplido ese trámite, la magistrada procederá a homologar el acuerdo, dejando firme la condena de diez años de prisión para Axel Castro.

De acuerdo con la información brindada, la audiencia del lunes comprenderá la exposición de los representantes legales, quienes deberán explicar ante la jueza los fundamentos del acuerdo antes de que quede definitivamente establecida la pena.

El acuerdo evita la realización de un juicio abreviado

La resolución alcanzada entre las partes implica que la causa no continuará mediante un juicio abreviado, ya que el acuerdo será homologado directamente por la jueza Patricia Olmi durante la audiencia prevista para el próximo lunes.

La audiencia desarrollada este miércoles tuvo precisamente como finalidad avanzar con los pasos necesarios para formalizar ese entendimiento, luego de que el abogado Iván Sarquis asumiera la representación legal de la docente y firmara el acuerdo con el consentimiento de la víctima.

Con ese trámite cumplido, el proceso judicial quedó encaminado hacia la instancia definitiva que concluirá con la homologación de la pena acordada.

La etapa final del proceso judicial

La causa por el ataque contra Luisina Marisel Vega se encuentra así en la etapa previa a la resolución definitiva.

Tras la ratificación del acuerdo, solo resta la audiencia oral prevista para el lunes, oportunidad en la que la jueza Patricia Olmi escuchará la exposición de los abogados respecto de los términos del entendimiento alcanzado.

Concluido ese procedimiento, quedará firme la condena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo para Axel Castro, quien deberá cumplir íntegramente la pena impuesta por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en el marco del ataque ocurrido el 26 de noviembre de 2025, cuando la docente fue sorprendida mientras caminaba por la avenida Bonifacio Cobacho, entre las calles Juana de Ibarbourou y Ramón Ahumada, episodio en el que recibió varias puñaladas y en el que, según consta en la causa, su vida llegó a correr riesgo.