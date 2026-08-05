El examen toxicológico reveló que Candela Arizaga consumió cocaína

El abogado Diego Storto, representante legal de la modelo Candela Arizaga, confirmó que el examen toxicológico realizado a su defendida tras el episodio ocurrido durante la madrugada del martes determinó que había consumido cocaína.

Arizaga, quien es pareja del sindicalista Facundo Moyano, permaneció internada en el Hospital Pirovano luego del episodio y posteriormente recibió el alta médica. En declaraciones brindadas al canal América, el letrado sostuvo que el estudio practicado a la joven permitió establecer el tipo de sustancia consumida.

"Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó", afirmó Storto.

Asimismo, explicó que hasta ese momento su representada todavía no había prestado declaración ante la Justicia y relató que ambos permanecieron reunidos durante varias horas intentando reconstruir los acontecimientos vividos.

"Pasamos tres horas durante la tarde tratando de reconstruir las dos noches que vivió", expresó.

El abogado cuestionó la investigación

Además de referirse al resultado del examen toxicológico, Storto confirmó que se presentó en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado y manifestó cuestionamientos respecto del desarrollo de la investigación. En ese contexto, contradijo las declaraciones formuladas por Facundo Moyano, quien al abandonar la comisaría donde estuvo detenido había afirmado que ya estaba "todo aclarado".

Para el abogado, esa situación está lejos de haberse resuelto. "No está todo aclarado. El fiscal dispuso un allanamiento a las 10 de la mañana y el operativo en el departamento fue hecho recién a las 16. Antes de eso tenemos registrada a una persona que ingresó a sacar cosas", denunció.

El letrado también aseguró que algunos objetos pertenecientes a Candela Arizaga "claramente ya no están en la vivienda", dando a entender que habrían sido retirados antes de que se concretara el procedimiento judicial.

La reconstrucción de las horas previas al episodio

Según relató Storto, Candela Arizaga le describió parte de lo ocurrido durante las horas previas al episodio que terminó con su internación. De acuerdo con el relato transmitido por la modelo a su abogado, ambos asistieron el domingo al partido disputado entre River y Rosario Central.

Una vez finalizado el encuentro, se dirigieron al departamento de Facundo Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Fue allí donde, según explicó el abogado, comenzó el consumo de drogas.

"Comienzan a drogarse los dos", relató Storto, quien añadió que "la situación, el consumo, se les fue de las manos".

Posteriormente, siempre de acuerdo con el relato de Candela Arizaga, la droga que tenían se terminó y decidieron comunicarse con una persona identificada como "Pinocho", a quien describieron como un supuesto dealer, para solicitar más cocaína.

El relato de Candela Arizaga

El abogado sostuvo que su representada le manifestó haber sentido miedo por la situación que estaba atravesando dentro del departamento.Según explicó, la modelo decidió abandonar el lugar y escapar debido al contexto que estaba viviendo.

"Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento. Tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock", afirmó Storto.

El letrado también describió el estado emocional en el que encontró a la joven luego de los hechos. "Fue una de las veces que más me costó conectar con una persona", recordó. Respecto del momento en que Candela abandonó el departamento y comenzó a deambular por las calles de Belgrano, Storto explicó que todavía existen aspectos que no logró reconstruir completamente.

"Ahí está la nebulosa donde yo no quiero empezar a escarbar porque me dice 'pasó esto, pasó lo otro' y no quiero preguntar cosas incómodas en esta situación; quería que hablara ella; por momentos decía algo y luego pululaba por un relato contrario", señaló.

La relación con Facundo Moyano

Entre las afirmaciones realizadas por el abogado, una de las más relevantes fue la vinculada con los antecedentes de consumo de su representada.

Storto aseguró que "Candela no consumía drogas hasta que empezó la relación con este chico, que fue en enero de este año". Además, indicó que la propia modelo le expresó que lo vivido constituye una experiencia que no desea volver a atravesar.

"Vivió una situación que no quiere vivir nunca más", sostuvo el abogado al transmitir las palabras de su defendida.

El representante legal también señaló que no recuerda si había una tercera persona dentro del departamento durante los hechos y agregó que Candela no presenta golpes, aunque sí "algún signo físico en las plantas de los pies" producto de haber corrido descalza por la zona de Barrancas de Belgrano.