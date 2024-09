Caso Garabedian: habló Roberto Barros, el acusado

Luego de conocerse quien será la juz directora del jucio por jurados en el Caso Garabedian, el imputado por Abandono de Persona Seguido de Muerte Agravado por ser Cometido por su Cónyuge en Calidad de Autor, Roberto Alejandro Barros habló por primer vez.

"Quiero que se sepa la verdad, la mamá de mi mujer que se haga responsable de lo que ella se tiene que hacer responsable", dijo en el contacto que tuvo con la prensa, mientras era acompañado por su abogado.

Dijo para sostener su defensa que "todo este tiempo que fui querellante y a la vez me pusieron como sospechoso no hice nunca nada para ocultar nada. Al contrario. Por eso los medios no tienen una nota mía, no tienen nada de mí. Lo que voy a decir lo voy a decir acá (por el juicio)". En cuanto al hecho, refirió que durante el periodo en la que se buscaba a su esposa "de mi parte presentaba exposiciones (policiales) porque mi mujer, en el estado en el que estaba, se llevaba a mi hija de dos años y medio y a mi hijo de 8 al medio del cerro. Lo único que yo quiero es que se sepa la verdad".

Autopsia psicológica

Fue el defensor de Barros, Dr. Herman Zalazar, quien marcó que a su parecer la acusación "es injusta". Sostuvo, que la autopsia psicológica de Garabedian mostraba su estado depresivo, acotando para sostener esto que "lloraba la muerte de una amiga de la infancia" y que en un diario íntimo escribió "pronto estaremos juntos amiga. Es la última frase en el diario".

En relación a las largas caminatas, que son marcadas con insistencia por la defensa del imputado, Zalazar las calificó a estas como "la costumbre de caminar y perderse en el cerro".

"No quiero adelantar detalles, pero hay cosas que el Ministerio Público no lo ve. A Roberto lo acusan de haber robado las cosas, es una locura del juez. No hay robo en un matrimonio", sentenció en otro tramo del contacto con la prensa.