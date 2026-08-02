Caso Isabella: la hija mayor de Lucía Sosa denunció a la expareja de su madre por abuso sexual

La causa judicial que investiga la muerte de Isabella, la niña de dos años fallecida en Villa Gesell, continúa sumando nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la investigación. Mientras Lucía Sosa permanece detenida en el penal de General Madariaga, acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, surgieron nuevas denuncias impulsadas por algunos de sus hijos que, según la representación legal de las víctimas, podrían derivar en una nueva línea de investigación.

La abogada Érika Agnes, representante de dos de los hijos de Sosa, aseguró a TN que una de las hijas mayores de la mujer declaró ante el fiscal haber sido víctima de abuso sexual por parte de Javier Picart, expareja de su madre. A partir de esa presentación, la letrada informó que solicitaron la detención del hombre por considerar que los hechos denunciados justifican esa medida.

Las nuevas acusaciones aparecen en un momento en que la Justicia busca reconstruir el entorno familiar de Lucía Sosa y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Isabella, al tiempo que analiza distintos antecedentes vinculados con la historia familiar.

La declaración de la hija mayor

Según explicó Érika Agnes, la joven que realizó la denuncia tiene 19 años y es hija de una relación anterior de Lucía Sosa. De acuerdo con el relato que brindó ante el fiscal, el abuso denunciado habría ocurrido durante una de las instancias de revinculación, cuando su madre ya convivía con Javier Picart.

La abogada sostuvo que la joven ratificó ante el representante del Ministerio Público el contenido de su denuncia y afirmó que el ataque ocurrió durante ese proceso.

En ese marco, Agnes manifestó: "La joven ratificó ante el fiscal que fue abusada por Picart durante una revinculación. Ella relató que Lucía Sosa estaba presente y participó de esa situación".

Sobre la base de esa declaración y de otros hechos denunciados por los hijos de la acusada, la letrada informó que solicitaron la detención de Picart. En ese sentido, expresó: "Entendemos que los nuevos delitos denunciados ameritan esa medida".

El testimonio de Lucas y los episodios de violencia

Además de representar a la joven de 19 años, Érika Agnes también actúa como abogada de Lucas, de 17 años, otro de los hijos de Lucía Sosa. De acuerdo con lo señalado por la letrada, el adolescente declaró recientemente sobre distintos episodios de violencia que, según su testimonio, sufrió durante las revinculaciones con su madre y con Javier Picart.

Agnes indicó que Lucas fue víctima de golpes, maltratos y encierros durante aproximadamente tres años.

La representante legal sostuvo que el adolescente relató en detalle las situaciones que atravesó durante ese período y afirmó: "Lucas relató todo lo que vivió en ese período. Él sufrió agresiones físicas, malos tratos y distintas situaciones de violencia. Siempre insistimos en que no era escuchado".

Las declaraciones incorporadas a la causa buscan aportar nuevos elementos para la reconstrucción del contexto familiar que analiza la Justicia en el marco de la investigación principal.

Los antecedentes mencionados por los hijos

Durante la entrevista con TN, la abogada también vinculó esos antecedentes con distintos episodios de asfixia que, según sostuvo, habrían sufrido varios de los hijos de Lucía Sosa. En ese contexto, recordó que Lucas ingresó en una oportunidad con un cuadro compatible con asfixia y señaló que otras dos hermanas, Candela y Jazmín, fallecieron en 2013 y 2016, respectivamente, también por ese mecanismo.

Agnes indicó además que en la historia clínica de algunos de los hijos figuraban referencias a un presunto síndrome de Munchausen por poder atribuido a Lucía Sosa.

No obstante, aclaró cuál es su postura respecto de esa circunstancia y afirmó: "Eso no la hace inimputable. Ella sabe perfectamente lo que hace".

El pedido para reabrir una causa

La representación legal también hizo referencia a las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas años atrás dentro del mismo entorno familiar.

Según explicó la abogada, existen diferencias procesales entre ambos expedientes. En relación con la muerte de Candela, una bebé de cinco meses, señaló que la causa fue archivada por falta de pruebas, aunque sostuvo que podría ser reabierta en caso de que aparezcan nuevos elementos de prueba.

En cambio, respecto del fallecimiento de Jazmín, de 11 meses, recordó que Lucía Sosa y Javier Picart permanecieron detenidos durante dos años, fueron sometidos a juicio y finalmente resultaron absueltos en 2018.

Estas diferencias procesales fueron señaladas por la letrada al explicar el estado de cada uno de los expedientes y el alcance de los planteos presentados en la actualidad.