Catamarca: amenazó de muerte a su madre, intentó atacar a la Policía con un cuchillo y terminó detenido

A las 00:35 de hoy, personal de la Comisaría Octava intervino en un procedimiento que se originó tras un alerta emitido por el SAE-911. Los efectivos se dirigieron hasta un inmueble ubicado en cercanías de la esquina de las calles Hungría y Padre Victoriano Toloza, donde fueron recibidos por una mujer de 44 años que relató la situación que motivó el requerimiento de asistencia policial.

De acuerdo con su manifestación, la mujer denunció que su hijo la habría amenazado de muerte y que, además, tenía en su poder un arma blanca, circunstancia que elevó el nivel de riesgo del episodio y dio lugar a la inmediata intervención de los uniformados.

Ante el escenario planteado y la información brindada por la propietaria del inmueble, el personal policial evaluó la situación y procedió a actuar conforme a las circunstancias del caso.

Ingreso al domicilio y fuga del presunto autor

Con la autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al domicilio con el objetivo de localizar al presunto responsable de las amenazas denunciadas.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, el hombre señalado como presunto autor del hecho optó por darse a la fuga, iniciando una huida que derivó en un operativo de persecución a pie por parte de los uniformados.

La rápida reacción del personal permitió mantener el seguimiento del sospechoso mientras este intentaba escapar del lugar, extendiendo el procedimiento hasta otro sector de la zona.

La persecución concluyó con una aprehensión

La persecución finalizó en la intersección de las calles Los Álamos y San Juan Bautista, donde los efectivos lograron la aprehensión del joven de apellido Dulce, de 25 años de edad.

Durante el procedimiento también se produjo el secuestro de una hoja de cuchillo tipo tramontina, elemento que, de acuerdo con la información suministrada, el joven utilizó al intentar agredir a los efectivos policiales que participaban del operativo.

La intervención permitió controlar la situación y reducir al sospechoso, poniendo fin a la persecución iniciada luego de su fuga del domicilio.

Intervención judicial y actuaciones posteriores

Una vez finalizado el procedimiento, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

En tanto, la mujer de 44 años, considerada la damnificada en el hecho, fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 8, a fin de formalizar las actuaciones judiciales vinculadas con las amenazas denunciadas.