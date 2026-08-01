Intentó robar a mano armada en un super de Catamarca y terminó detenida

Un operativo de prevención realizado durante la noche de ayer derivó en la aprehensión de una mujer señalada como la presunta autora de un ilícito cometido en un supermercado ubicado en la zona de la rotonda que conecta la calle Maestro Quiroga con la avenida Maximio Victoria.

El procedimiento tuvo lugar a las 21:50, cuando motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por ese sector. En el marco de esas tareas habituales de vigilancia, los efectivos intervinieron tras ser alertados sobre un hecho ocurrido en un comercio de la zona.

Según la información suministrada, una mujer de apellido Álvarez, de 40 años, fue sindicada por la propietaria del supermercado como la presunta autora de cometer un ilícito en el establecimiento. De acuerdo con el relato de la damnificada, tras el episodio la sospechosa habría intentado agredirla físicamente utilizando un arma blanca, situación que motivó la inmediata actuación del personal policial.

Recupero de mercadería y secuestro de un objeto punzante

Durante el procedimiento llevado adelante por los motoristas, los efectivos concretaron el recupero de distintos elementos de higiene y limpieza, los cuales quedaron en calidad de secuestro como parte de las actuaciones correspondientes.

Asimismo, el personal policial procedió al secuestro de un objeto punzante que la mujer tenía en su poder al momento de la intervención. Ambos secuestros fueron incorporados a las actuaciones para su posterior evaluación dentro de la investigación judicial.

Intervención de la Comisaría Cuarta y de la Fiscalía

Finalizado el procedimiento en el lugar, la mujer fue puesta a disposición del personal de la Comisaría Cuarta, dependencia con jurisdicción en el sector donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, la dependencia policial informó lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tomó intervención en la causa para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho investigado.

La intervención de la Fiscalía se produjo luego de que el procedimiento policial reuniera los elementos secuestrados y se concretara la aprehensión de la sospechosa, dando continuidad al proceso previsto para este tipo de casos.