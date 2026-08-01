Catamarca: manejaba alcoholizado, chocó una moto estacionada y le secuestraron el auto

En la tarde de hoy, a las 16:20, numerarios de la Comisaría Séptima se constituyeron en la intersección de la avenida México y calle Uruguay, donde llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de un automóvil Chevrolet Classic, de color blanco, que era conducido por un hombre de 48 años.

La intervención policial se produjo luego de que, por causas que se tratan de establecer, el vehículo habría colisionado contra una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc. que se encontraba estacionada sobre la vereda. El rodado menor sería propiedad de un joven de 28 años.

De acuerdo con la información consignada en el procedimiento, el hecho dejó únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas en el lugar.

Sospechas sobre el estado del conductor

Mientras desarrollaban las actuaciones correspondientes al siniestro, los efectivos de la Comisaría Séptima advirtieron que el conductor del automóvil estaría en aparente estado de ebriedad.

Ante esa situación, y siguiendo el procedimiento correspondiente, los policías solicitaron de manera inmediata la presencia de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes arribaron al lugar para realizar las diligencias vinculadas con la presunta infracción.

La participación del personal especializado permitió avanzar con la verificación del estado del conductor mediante la realización del test de alcoholemia.

Resultado positivo del test y secuestro del vehículo

Una vez practicado el examen correspondiente, el test de alcoholemia arrojó resultado positivo, confirmando la presunción inicial advertida por el personal policial que intervino en el procedimiento.

Tras conocerse el resultado, los efectivos procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente, en el marco de las actuaciones realizadas en el lugar del hecho.

Como parte del procedimiento, el Chevrolet Classic fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento concluyó con el secuestro del automóvil involucrado y la correspondiente actuación administrativa, luego de que el examen de alcoholemia practicado por personal de la Dirección de Seguridad Vial confirmara un resultado positivo para el conductor. El hecho, ocurrido en la intersección de avenida México y calle Uruguay, dejó como saldo exclusivamente daños materiales en la motocicleta que se encontraba estacionada sobre la vereda, mientras continúan las actuaciones para establecer las causas que dieron origen a la colisión.