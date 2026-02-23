Caso Lian Flores: a un año de su desaparición, una pista lo ubicaría en Bolivia

Este domingo 22 de febrero se cumple un año exacto desde que el nombre de Lian Gael Flores Soraide pasó de ser el de un niño de tres años que jugaba en un entorno rural a convertirse en el centro de una búsqueda desesperada que hoy trasciende las fronteras nacionales. La desaparición de Lian, ocurrida en una zona de campos de Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba, alcanza este aniversario en un contexto de alta sensibilidad social, a tan solo cinco días del inicio del juicio por otro caso que conmocionó al país: el de Loan Danilo Peña.

Sin embargo, las diferencias procesales son marcadas. A diferencia del caso Loan, en la causa de Lian no hay imputados ni la familia se encuentra bajo sospecha. Elías Flores y Plácida Soraide, padres del menor y de otros cinco hijos, continúan su vida en el cortadero de ladrillos donde trabajan, atravesados por una angustia permanente, pidiendo por la aparición de su hijo "vivo o muerto".

La pista internacional

En los últimos días, la causa ha tomado un nuevo impulso con procedimientos realizados fuera de la Argentina. Carlos Nayi, abogado de la querella, reveló que se llevaron a cabo allanamientos y operativos tanto en Perú como en Bolivia. Según el letrado, "habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia".

Este giro refuerza la línea de investigación que el fuero federal —que interviene junto al provincial— sigue con mayor determinación: la trata de personas. Si bien Nayi aclara que "no hay todavía certeza alguna", es la hipótesis que actualmente cobra más fuerza ante la falta de rastros físicos en la zona del hecho.

Crónica de una siesta trágica en la "zona cero"

El origen del misterio se remonta al sábado 22 de febrero de 2025. Según las declaraciones testimoniales, los padres de Lian se retiraron a descansar durante la siesta mientras el niño quedaba jugando con sus hermanos. Al despertar, el pequeño ya no estaba. La búsqueda inicial de la familia fue inmediata pero infructuosa:

Bajo el tractor: Un lugar habitual de juegos donde no fue hallado.

El pastizal: Los alrededores de la vivienda rural que no arrojaron indicios.

La denuncia: Realizada formalmente a las 19:00 horas ante la policía.

A partir de allí, se activó el Alerta Sofía y un despliegue masivo que incluyó a bomberos, policías, perros adiestrados, drones y helicópteros. El operativo rastrilló palmo a palmo la denominada "zona cero": un radio de 4.000 metros que comprende campos de soja y maíz, 14 viviendas dispersas y hornos de ladrillo. El único hallazgo físico en un año de búsqueda fue un pantalón corto azul que Lian vestía al desaparecer, encontrado al día siguiente en la puerta de su casa.

Lo que siguió

A lo largo del año, la justicia de Instrucción de Bell Ville ha seguido diversas líneas que, hasta el momento, no han logrado quebrar el silencio:

La Camioneta Blanca: Vecinos y el propio padre mencionaron la presencia de una VW Amarok blanca. El vehículo fue secuestrado y su conductor —un hombre de nacionalidad boliviana que tenía un proceso previo por trata y había trabajado con la familia en 2021— se presentó espontáneamente. No se hallaron pruebas que lo vincularan al caso.

La Pista de la Curandera: Una mujer de 74 años que estuvo en la casa de los Flores viajó ese mismo sábado hacia Jujuy con un bolso de gran tamaño. Tras peritajes realizados en Perico por el fiscal José Blanco, se determinó que la mujer trasladaba ropa donada por la comunidad boliviana en Córdoba. Los resultados fueron negativos.

Hallazgos Colaterales: Recientemente, el peritaje de los teléfonos de dos vecinos (de 21 y 16 años) reveló material de abuso y explotación sexual infantil. Si bien el hallazgo es condenable, el abogado Nayi confirmó que no existen elementos claros para vincular este material con la desaparición de Lian.

Tecnología y recompensa para romper el silencio

Para intentar sortear el paso del tiempo, la Fiscalía difundió hace un mes una imagen de Lian actualizada mediante Inteligencia Artificial, realizando una reconstrucción facial con progresión de edad para facilitar su reconocimiento actual.

Asimismo, se mantiene vigente una recompensa de $40 millones de pesos (aportados en partes iguales por el Gobierno provincial y la Nación). Este monto fue actualizado a fines del año pasado. Cabe destacar que existe una persona imputada por intentar cobrar este dinero aportando datos falsos a la investigación.

Este lunes, a las 20:30, la comunidad de Ballesteros Sud volverá a marchar para que el nombre de Lian Gael Flores Soraide no caiga en el olvido y para exigir la verdad sobre un niño que, en palabras de su padre, era "el más tranquilo de la familia".