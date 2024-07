Caso Loan: los abogados de dos de los detenidos piden que Laudelina declare como testigo

Marcelo Hanson, abogado de Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez", confirmó que realizó un pedido para que Laudelina Peña declare como testigo ante la Justicia Federal.

"Este pedido lo hicimos el martes y lo volvimos a repetir ahora porque el juzgado nunca citó a Laudelina. En ese momento estaba en la justicia correntina y ahora en la federal", señaló Hanson sobre la solicitud.

En esa misma línea, el abogado explicó: "Veremos si el juez ordena la citación a declarar de Laudelina. Nosotros hemos pedido la citación en carácter de testigo".

Con respecto a la declaración de Laudelina Peña, reveló: "Laudelina había dado algunas versiones sobre los hechos que a nosotros nos hacía pensar que sabía más de lo que decía".

"Yo también me pregunto por qué todavía no la citaron a declarar a Laudelina", remarcó Hanson. En paralelo, se refirió a la situación de Millapi y Ramírez: "Todo lo que mis defendidos dijeron se probó, ellos deberían estar en libertad. Ya no hay una imputación firme sobre ellos. Mi comunicación con ellos es escasa y nula".