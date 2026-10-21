Caso Loan: declara el exintendente de 9 de Julio y seis testigos más

El juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño que fue visto por última vez a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, continuará este miércoles con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de seis testigos. Entre quienes deberán presentarse ante el tribunal se encuentra Hugo Sebastián Ynsaurralde, exintendente de esa localidad, cuya participación adquiere relevancia por el cargo que ocupaba cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información que pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, la audiencia comenzará a las 9 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La convocatoria forma parte del desarrollo del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias vinculadas con la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en 9 de Julio.

La jornada reunirá a seis personas convocadas para declarar ante los integrantes del tribunal. Además de Ynsaurralde, deberán comparecer Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, la abogada Mónica Rafaela Méndez —asesora de Macarena Peña—, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

La presentación de estos testigos se inscribe en una nueva instancia del juicio, en la que las declaraciones permitirán incorporar los testimonios previstos para esta etapa del proceso. Todos fueron citados para este miércoles a las 9, en la sede judicial federal de Corrientes.

El exintendente y las primeras horas de la búsqueda

Uno de los puntos centrales de la audiencia estará relacionado con la declaración de Hugo Sebastián Ynsaurralde, quien era el intendente de 9 de Julio al momento de la desaparición de Loan. Su función institucional durante aquellos días constituye uno de los aspectos sobre los que será indagado ante el tribunal.

En particular, las preguntas estarán orientadas al papel que desempeñó la institución municipal durante los primeros días de la búsqueda del niño y al manejo de fondos. Se trata de cuestiones incluidas entre los temas sobre los que deberá responder el exjefe comunal, de acuerdo con la información difundida sobre la audiencia.

Otro de los aspectos previstos para su declaración será su vínculo con María Victoria Caillava, exagente municipal que también fue investigada en el marco de la causa. La relación entre ambos constituye, de este modo, uno de los puntos contemplados para el interrogatorio durante la jornada.

La audiencia permitirá escuchar la declaración de Ynsaurralde junto con las de los otros cinco testigos convocados. La información disponible no anticipa el contenido de sus testimonios, por lo que el alcance de las declaraciones y los elementos que puedan surgir deberán conocerse a partir del desarrollo del proceso judicial.

Quiénes deberán presentarse ante el Tribunal Oral Federal

La convocatoria de este miércoles comprende a seis testigos que deberán concurrir a las 9. La nómina informada incluye a personas vinculadas con distintos ámbitos, entre ellas un exfuncionario municipal, un comisario y una abogada que asesora a Macarena Peña.

Los testigos citados son:

Hugo Sebastián Ynsaurralde, exintendente de 9 de Julio.

Jesús Maximiliano Duarte.

José Raúl Rodríguez, comisario.

Mónica Rafaela Méndez, abogada y asesora de Macarena Peña.

Gladis Raquel Bross.

Ronaldo Milton Romero.

La audiencia se desarrollará en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el marco del juicio por la desaparición de Loan, cuyo caso se remonta al 13 de junio de 2024. Ese día, el niño desapareció luego de un almuerzo familiar en la vivienda de Catalina Peña, su abuela paterna, en la localidad de 9 de Julio.

La declaración de los seis testigos se realizará en una etapa en la que, además de las cuestiones propias de la investigación judicial, el proceso enfrenta modificaciones previstas en su organización semanal y en la composición futura del tribunal.

Dos audiencias semanales

Desde esta semana, el juicio tendrá dos audiencias por semana, una modificación que coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni. Su renuncia ya fue aceptada y se hará efectiva el próximo 1 de diciembre.

La salida de Ceroleni plantea un cambio en la conducción del cuerpo judicial que lleva adelante el proceso. A partir de esa fecha, tanto la continuidad del cronograma como la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerán de la nueva integración del tribunal.

Hasta el momento, Ceroleni preside el cuerpo junto con dos jueces subrogantes: Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, provincia de Río Negro. Ambos integran el tribunal que tiene a su cargo el desarrollo del juicio.

La reducción a dos audiencias semanales se produce, por lo tanto, en un contexto de transición institucional. La salida del actual presidente obliga a considerar cómo quedará conformado el cuerpo judicial y de qué manera se organizará la continuidad de las jornadas previstas.

Enrique Bosch se incorporaría para garantizar la continuidad

Tras la jubilación de Fermín Amado Ceroleni, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Su llegada tiene como objetivo garantizar la continuidad del juicio por la desaparición de Loan Peña.

La incorporación de Bosch forma parte de los cambios previstos en la integración judicial a partir del retiro de Ceroleni. Sin embargo, la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerá de cómo quede conformado el tribunal después de esa modificación.

De esta manera, la audiencia de este miércoles reunirá dos cuestiones relevantes para el desarrollo de la causa: por un lado, las declaraciones de seis testigos, entre ellas la del exintendente de 9 de Julio, convocado para responder sobre el papel municipal durante los primeros días de búsqueda, el manejo de fondos y su relación con María Victoria Caillava; por otro, el proceso judicial avanza hacia una etapa de reorganización, marcada por el cambio en la frecuencia de las audiencias y la próxima salida de quien preside actualmente el tribunal.

La jornada comenzará a las 9 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y estará dedicada a recibir los testimonios previstos en el marco del juicio por la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña.