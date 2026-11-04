Caso Loan: el juicio se reanuda este miércoles con testimonios de policías y peritos

El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes, se reanudará este miércoles con una nueva jornada de declaraciones testimoniales. La audiencia estará centrada en la presentación de policías y peritos que fueron convocados para aportar sus conocimientos técnicos y sus intervenciones vinculadas con la investigación.

La continuidad del debate representa una nueva instancia dentro de un expediente que busca esclarecer las circunstancias en las que desapareció el niño, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. La causa judicial tiene como eje la presunta sustracción y ocultamiento del menor, mientras que el desarrollo de las audiencias incluye la exposición de testimonios de distintos actores que participaron en tareas relacionadas con el caso.

Fuentes judiciales confirmaron que para la audiencia de este miércoles fueron convocados ocho integrantes de distintas fuerzas policiales y especialistas en áreas técnicas. Sus declaraciones estarán vinculadas con disciplinas como la odorología forense, la criminalística, la búsqueda de evidencias, las pericias tecnológicas y la medicina legal.

La nómina de testigos prevista para esta jornada reúne profesionales y efectivos de la Policía de Salta, la Policía de Corrientes y la Policía Federal Argentina (PFA), con diferentes funciones dentro de sus respectivas áreas de actuación.

Los ocho policías y peritos convocados

Entre los testimonios previstos se encuentra el de Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta. También fue citada Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes.

Por parte de la Policía Federal Argentina, prestarán declaración Sergio Montenegro, suboficial de la fuerza; Uriel Rossi, inspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias; y Fernando Lobo, subinspector de esa misma división. La lista se completa con Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas de la PFA; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal de la Policía Federal; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.

Los testimonios de estos especialistas y efectivos forman parte de las instancias previstas para el desarrollo del debate judicial. La diversidad de sus funciones refleja las distintas áreas técnicas y operativas involucradas en las actuaciones vinculadas con la desaparición de Loan.

El detalle de los convocados para la audiencia es el siguiente:

Marilú Vásquez: perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta.

Tamara Muniagurria: licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes.

Sergio Montenegro: suboficial de la Policía Federal.

Uriel Rossi: inspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA.

Fernando Lobo: subinspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA.

Walter Emanuel Sosa: agente de la División Pericias Tecnológicas de la PFA.

Ricardo Chevarlazk: médico legista de la División Medicina Legal de la PFA.

Verónica Reyes: sargento de la Policía de Salta.

Un testigo fue apartado de la audiencia

En el marco de la organización de la jornada, las partes desistieron de la comparecencia de Hernán Paul Alfonso, otro uniformado que había sido convocado para declarar.

La decisión implica que el testimonio de Alfonso no se incorporará en esta audiencia, aunque su citación había formado parte de la planificación inicial del debate. Al mismo tiempo, todavía resta resolverse la situación de otros testigos, por lo que la conformación definitiva de las próximas jornadas dependerá de las decisiones que se adopten dentro del proceso.

La continuidad de las declaraciones se desarrolla en un contexto en el que el expediente principal cuenta con siete imputados, de los cuales cuatro ya brindaron testimonio durante el debate.

Cuatro de los siete imputados ya declararon

En el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ya prestaron declaración cuatro de los siete imputados que integran el expediente principal. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, junto con Laudelina Peña, tía del menor. También declararon Antonio Bernardino Benítez, exesposo de Laudelina Peña, y Walter Maciel, excomisario de 9 de Julio.

La participación de estos cuatro acusados en las audiencias constituye una de las instancias desarrolladas hasta el momento en el debate. El proceso continuará ahora con las declaraciones de los policías y peritos convocados para este miércoles, mientras se mantiene la atención sobre los distintos testimonios y las actuaciones que restan incorporarse.