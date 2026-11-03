Recuperaron malla olímpica robada en una obra en construcción y arrestaron a un hombre

En la tarde de hoy, alrededor de las 13:30, efectivos de la Comisaría Departamental de Recreo llevaron adelante un procedimiento policial que permitió recuperar elementos vinculados a un ilícito perpetrado en una obra en construcción ubicada sobre la Ruta Nacional N° 157, en inmediaciones del denominado Puerto Seco, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los uniformados iniciaron una serie de tareas investigativas destinadas a esclarecer el hecho y determinar la posible participación de los responsables. Como resultado de esas averiguaciones, el personal policial se constituyó en un inmueble del barrio Hospital, donde concretó un registro domiciliario.

La medida se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que intervino en el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

Recuperaron el material sustraído y secuestraron una motocicleta

Durante el registro de la vivienda, los efectivos lograron recuperar un rollo de aproximadamente 15 metros de malla olímpica, elemento que habría sido sustraído de la obra en construcción. El material quedó en calidad de secuestro, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Además, en el mismo procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color negro, que habría sido utilizada al momento de perpetrarse el hecho.

De esta manera, el operativo permitió recuperar parte del material denunciado como sustraído y reunir elementos de interés para el avance de la investigación judicial.

Arrestaron al presunto autor del hecho

Una vez finalizada la medida judicial, el personal policial interviniente procedió al arresto del presunto autor del delito, un hombre de apellido López, de 34 años.

El individuo fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente.