Tragedia en Recreo: murió un trabajador de 43 años tras ahogarse en un aljibe

Un hombre de 43 años falleció mientras supuestamente realizaba tareas de limpieza en una finca ubicada en el paraje La Suerte.

Otro trabajador que también estaba limpiando el interior del pozo fue rescatado y permanece internado en grave estado. La Fiscalía ordenó una autopsia e inspecciones en el lugar.

Un trágico episodio ocurrió el martes alrededor de las 16, en la finca La Buena Estrella, propiedad de la familia López, ubicada en el paraje La Suerte, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

La víctima fue identificada como Ricardo Fabián Roldán, de 43 años, quien se encontraba trabajando junto a un grupo de empleados.

De acuerdo con lo manifestado por sus compañeros ante la Policía, el hombre realizaba tareas de limpieza en un aljibe cuando, por causas que se investigan, se habría descompensado en el interior y terminado ahogado.

En esas circunstancias también se encontraba otro trabajador, de apellido Herrera. Ambos fueron rescatados por sus compañeros y trasladados en un vehículo particular hasta el hospital zonal de Recreo.

Sin embargo, pese a la asistencia recibida, Roldán falleció. Herrera, en tanto, ingresó al centro de salud en grave estado.

Tras tomar intervención, la fiscal Jorgelina Sobh dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. El procedimiento comenzó a las 23 en el hospital, a cargo de un médico forense de Frías.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que personal policial permaneciera en la finca con una consigna para preservar el lugar hasta que se realice una inspección del aljibe durante la jornada de este miércoles.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.