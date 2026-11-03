Recuperaron varios elementos que fueron robados en una vivienda de Catamarca

En un procedimiento realizado a las 02:40 de la madrugada de hoy, efectivos de la Seccional Sexta llevaron adelante el secuestro de distintos elementos que se encontraban abandonados en una vivienda deshabitada del barrio Libertador II.

Durante la intervención, los numerarios policiales encontraron una bicicleta rodado 29 en el interior del lugar y procedieron a su incautación. Asimismo, al ampliar las actuaciones en las inmediaciones de la propiedad, localizaron otros objetos que también fueron secuestrados.

Entre los elementos recuperados se encontraban una aspiradora de mano, una hidrolavadora y una bolsa plástica con elementos varios. El hallazgo de estos objetos motivó las actuaciones correspondientes para establecer su procedencia y determinar si estaban relacionados con algún hecho delictivo.

Los elementos estarían vinculados a un ilícito

Más tarde, el personal policial interviniente logró establecer que los elementos secuestrados serían producto de un ilícito perpetrado en perjuicio de un hombre.

A partir de esa determinación, se invitó al damnificado a presentarse en el Precinto Judicial N° 6 para radicar la denuncia penal correspondiente. De esta manera, se busca formalizar la presentación y avanzar con las actuaciones judiciales vinculadas al hecho.

El procedimiento permitió recuperar varios objetos que habían sido abandonados en una vivienda sin ocupantes y en sus inmediaciones, mientras que las circunstancias relacionadas con su procedencia quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Fiscalía

Tras el procedimiento, todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que tomó intervención en el caso.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las directivas a seguir, por lo que el personal interviniente continuó con las actuaciones correspondientes bajo las indicaciones de la autoridad judicial.