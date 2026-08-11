Caso Loan: este martes declara la ginecóloga de Caillava y el juicio suma nuevos testimonios

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace más de dos años, tendrá este martes una nueva jornada de declaraciones en Corrientes. Entre los testimonios previstos se encuentra el de la ginecóloga de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, una de las siete personas imputadas por la desaparición del niño.

Se trata de la médica Cinthia Andrea Grimaldi, quien fue citada para prestar declaración durante la jornada. Su testimonio se incorporará al proceso judicial que busca establecer qué ocurrió con Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 luego de participar de un almuerzo familiar realizado en la vivienda de su abuela Catalina.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Grimaldi será una de las personas convocadas a declarar, en una audiencia que también contará con otros tres testimonios solicitados por el fiscal Carlos Schaefer.

Los testigos citados son:

Cinthia Andrea Grimaldi , médica ginecóloga de María Victoria Caillava.

, médica ginecóloga de María Victoria Caillava. Leticia Risco , coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

, coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Martín Leonardo De Cristóbal , comisario mayor de la Policía Federal.

, comisario mayor de la Policía Federal. Carlos Alberto Moreira, vecino que participó de la búsqueda de Loan.

La incorporación de estos testimonios se produce mientras continúa el desarrollo del juicio y después de una última audiencia en la que un perito aportó elementos que complicaron la situación procesal de Caillava y de su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez.

El peritaje con perros que complicó a Caillava y Pérez

Durante la última audiencia, un perito sostuvo que dos perros reconocieron el aroma de Loan dentro del Ford Ka utilizado por Caillava y Pérez pocas horas después de la desaparición del niño.

Según lo expuesto en esa instancia, el vehículo fue utilizado para trasladarse hacia la ciudad de Corrientes, la capital provincial, y posteriormente hacia Chaco.

El dato relacionado con el automóvil se sumó a otro elemento señalado durante el proceso y vinculado con un segundo vehículo perteneciente al matrimonio. Se trata de una Ford Ranger, con la que Caillava y Pérez habían concurrido al almuerzo familiar realizado en la vivienda de la abuela Catalina. Ese encuentro es el mismo durante el cual se perdió el rastro de Loan.

De acuerdo con los dichos de Rosillo, otros dos perros también reaccionaron positivamente al olfatear rastros del menor dentro de esa camioneta. De esta manera, el peritaje mencionado durante la audiencia anterior involucró a los dos vehículos utilizados por el matrimonio en momentos relacionados con la desaparición y con los desplazamientos posteriores.

Los siete imputados por la desaparición

La causa tiene un primer grupo compuesto por siete imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña. Además de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, integran ese grupo el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y su pareja, Daniel "Fierrito" Ramírez.

Los siete son señalados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024, después de que Loan participara del almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina y fuera visto por última vez en el naranjal.

La situación de Millapi presenta una particularidad dentro de este grupo. Es la única del primer grupo de imputados que cumple prisión domiciliaria en la provincia y participa de las audiencias mediante Zoom.

Los otros diez acusados

Además del grupo de siete imputados por la desaparición, el proceso contempla a otros diez acusados por los supuestos de la investigación, manipulación de testimonios y usurpación de títulos, entre otros.

La nómina está integrada por:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

Estos diez nombres forman parte del segundo grupo de acusados mencionado en la información del caso y se encuentran vinculados a los supuestos investigados, entre ellos la investigación, la manipulación de testimonios y la usurpación de títulos.