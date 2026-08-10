Intensifican los controles preventivos y la fiscalización en las rutas de Catamarca

La Dirección Provincial de Seguridad Vial, un organismo que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, mantiene firme la marcha en el desarrollo e implementación de controles preventivos. Estos dispositivos estratégicos están rigurosamente diseñados con un propósito fundamental: verificar las condiciones de circulación, exigir y corroborar la documentación obligatoria, así como garantizar el estricto cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Para alcanzar estos objetivos institucionales, la estrategia no se ejecuta de manera aislada, sino mediante acciones articuladas con otros organismos, potenciando de este modo los recursos estatales y logísticos disponibles para resguardar la integridad de quienes transitan por las vías de comunicación de la región.

El operativo del viernes en la Ruta Nacional 38

La labor de fiscalización sostenida por el Estado provincial tuvo uno de sus hitos recientes durante la jornada del viernes. El escenario elegido para el despliegue fue la Ruta Nacional 38, específicamente a la altura estratégica del ingreso a La Merced. En este punto neurálgico de circulación, los agentes llevaron adelante un operativo integral de fiscalización vehicular que contó con la valiosa participación y el apoyo operativo del personal policial de la jurisdicción.

Durante el transcurso de la jornada de trabajo, el despliegue técnico y humano permitió alcanzar cifras significativas de fiscalización y control vehicular:

Total de unidades fiscalizadas: 271 vehículos inspeccionados minuciosamente.

Verificación de documentación: Control exhaustivo de los papeles obligatorios para circular.

Estado general: Revisión del estado general de cada una de las unidades.

Condiciones de circulación: Chequeo integral de los parámetros de tránsito.

Resultado operativo: Cero infracciones y cero irregularidades detectadas en la totalidad de los rodados.

La fiscalización del lunes orientada hacia el interior provincial

La continuidad de la agenda de seguridad vial se materializó este lunes por la mañana. En esta oportunidad, el operativo desplegado adoptó una modalidad de trabajo coordinado junto a Vialidad Provincial, enfocando sus esfuerzos logísticos en un sector clave: los vehículos y equipos que parten hacia las distintas localidades del interior de Catamarca.

Este segmento de control específico requirió la implementación de un protocolo riguroso sobre los transportes y unidades móviles que abandonan los centros urbanos principales con destino a otros puntos del territorio provincial, abarcando tanto a los rodados como a quienes se encuentran al mando de los mismos.

Parámetros evaluados y resultados en los conductores

El operativo conjunto del lunes sobre los equipos de partida hacia el interior permitió someter a un escrutinio detallado a los ciudadanos al volante. Los datos técnicos de esta intervención reflejan el siguiente balance:

Conductores fiscalizados: 42 personas alcanzadas por los controles.

Controles de alcoholemia: Pruebas específicas realizadas a la totalidad de los conductores fiscalizados.

Resultado toxicológico: 100% de los exámenes con resultado negativo (0,0 g/l).

Normas de seguridad verificadas: Control estricto del uso del cinturón de seguridad y de las luces bajas encendidas.

Estado legal: La documentación correspondiente de los conductores y vehículos se encontraba en rigurosa regla.

Conclusión institucional y proyección preventiva

Las intervenciones detalladas no constituyen hechos aislados, sino que ambas acciones forman parte constitutiva de un trabajo articulado de planificación sostenida. El fin último de esta sinergia interinstitucional es fortalecer la prevención, promover de manera activa conductas responsables entre los usuarios de la vía pública y, de este modo, reducir los riesgos en la circulación a lo largo de todas las rutas catamarqueñas.