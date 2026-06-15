Caso Loan: prorrogan las prisiones preventivas de los ocho acusados a horas del inicio del juicio

A pocos días del inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió prorrogar las prisiones preventivas de los ocho acusados en la causa que investiga el paradero del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

La medida fue adoptada por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, quienes consideraron que persisten riesgos procesales que justifican mantener detenidos a los imputados mientras se desarrolla el debate oral y público, previsto para comenzar este 16 de junio.

En la resolución, los magistrados señalaron que existe la posibilidad de que los acusados intenten eludir la acción de la Justicia o influir sobre testigos y elementos probatorios en caso de recuperar la libertad antes del juicio.

Además, destacaron la complejidad de la investigación y la gravedad institucional del caso, teniendo en cuenta que se trata de la presunta sustracción de un menor de edad cuyo paradero continúa siendo desconocido.

De acuerdo con lo dispuesto, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi continuarán detenidos por otros seis meses a partir del 15 de junio. La misma extensión fue aplicada a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y el excomisario Walter Adrián Maciel desde el 21 de junio.

Por su parte, Laudelina Peña permanecerá bajo prisión preventiva durante seis meses más desde el 5 de julio, mientras que Nicolás Gabriel Soria, imputado por diversos delitos vinculados a la causa, continuará detenido por tres meses adicionales a partir del 15 de septiembre.

La principal hipótesis de la investigación

Según la reconstrucción realizada por la Justicia, Loan llegó el día de su desaparición a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar. La última vez que fue visto ocurrió a las 13:52, cuando se dirigía hacia una zona de monte junto a otros adultos y niños.

La hipótesis central sostiene que Bernardino Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña habrían apartado al niño con la excusa de ir a buscar naranjas. Para los investigadores, fue durante ese recorrido cuando se produjo la sustracción del menor.

La causa también sostiene que Loan habría sido retirado del lugar en la camioneta utilizada por Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran rastros detectados por perros especializados en el vehículo.

En cuanto al excomisario Walter Maciel, la acusación señala que habría montado un falso operativo de búsqueda con el objetivo de desviar la investigación y encubrir lo ocurrido.

Un caso que conmocionó al país

A casi dos años de la desaparición de Loan, la única evidencia física vinculada directamente al niño fue el hallazgo de uno de sus botines en un campo cercano. Sin embargo, la investigación concluyó que ese elemento fue colocado posteriormente en el lugar como parte de una maniobra para entorpecer la pesquisa.

Con el inicio del juicio oral, la Justicia buscará determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados en uno de los casos que más conmoción generó en la Argentina en los últimos años y que aún mantiene abierta la incógnita sobre qué ocurrió con Loan Danilo Peña.