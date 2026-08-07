La Justicia ratificó el cerco judicial sobre Facundo Moyano

En el marco de la causa que investiga al ex diputado Facundo Moyano, la fiscalía adoptó una postura firme al rechazar el pedido formulado por su defensa para levantar las medidas restrictivas que pesan sobre él. Fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio Público Fiscal decidió continuar con el esquema cautelar vigente, el cual incluye una restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y una prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto.

Esta resolución se da a conocer en un contexto procesal donde Moyano continúa formalmente imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto enmarcado de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga. Pese al transcurso de la investigación y a los planteos de la parte defensora, el organismo judicial determinó que, por el momento, es imperativo sostener el resguardo cautelar mientras continúa el trámite de la causa.

El testimonio de Candela Arizaga y los argumentos de la defensa

El pedido formal para el cese de las restricciones había sido presentado por el abogado Miguel Molina, luego de que la modelo de 23 años declarara ante la Justicia y negara rotundamente haber sufrido episodios de violencia por parte de Moyano. En su presentación, el letrado sostuvo que la joven declaró en dos oportunidades dentro del expediente, manifestando que el trato mantenido con el ex diputado era "cordial y respetuoso" y afirmando que nunca había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte del imputado.

Asimismo, el abogado señaló que Arizaga había definido formalmente la relación como un noviazgo, un aspecto que, según indicó, también fue corroborado por el propio Moyano al prestar declaración ante la fiscalía.

Para reforzar su petición de revisión de las medidas, la defensa aportó elementos vinculados al estado emocional y cognitivo de la víctima durante sus intervenciones institucionales. En ese sentido, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, destacando además que se presentó con una actitud "colaborativa y tranquila", tal como fue consignado por los efectores de salud cuando la joven se apersonó en el Hospital Pirovano.

Intenciones de revvinculación y la postura sobre la causa

Dentro de la estrategia desplegada por la defensa, se puso especial énfasis en la voluntad personal expresada por la presunta víctima respecto al futuro del vínculo afectivo. El abogado defensor señaló que la modelo manifestó explícitamente que no quería mantener las medidas restrictivas impuestas contra Moyano y que su intención primordial era retomar el vínculo con él.

Bajo estos argumentos, el letrado había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, sí correspondía revisar de manera urgente las medidas cautelares que hubieran sido dictadas inicialmente. Sin embargo, y a pesar de la solicitud de la defensa y de la postura pública y judicial adoptada por la propia Arizaga pidiendo el levantamiento de las restricciones para poder retomar la relación, la fiscalía resolvió mantener de manera inalterable las medidas cautelares mientras el proceso investigativo sigue su curso legal.

Resumen técnico de la causa

Imputado: Facundo Moyano (ex diputado).

Imputación: Lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Víctima: Candela Arizaga (modelo, 23 años).

Abogado Defensor: Miguel Molina.

Medidas Cautelares Vigentes: Restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y prohibición de cualquier tipo de contacto.