Pomán: dos siniestros viales dejaron tres personas heridas

Dos siniestros viales se registraron durante las primeras horas de este sábado en distintos puntos de la Villa de Pomán.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 6.30, sobre avenida 15 de Septiembre, donde un automóvil Fiat gris chocó contra un poste de alumbrado público. El vehículo era conducido por Soria Katriel César, de 21 años, quien viajaba acompañado por Luján Miguel, de 21, y Aredes Melani, de 19. Como consecuencia del impacto, el conductor fue trasladado en una ambulancia del Hospital Zonal para recibir atención y permanecer bajo control médico.

Una hora después, cerca de las 7, se registró otro siniestro en la Ruta Provincial N.º 25, aproximadamente 200 metros antes del ingreso al Parque de la Ciudad de la Villa de Pomán. En ese lugar, un Fiat 128 volcó por causas que son materia de investigación.

El automóvil era conducido por Corzo Nicolás del Valle, de 28 años, quien iba acompañado por Braga Mario Fernando, de 27. Ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Zonal para su evaluación.

En ambos procedimientos trabajó personal de la Comisaría Departamental de Pomán, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de los accidentes.